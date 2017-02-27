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Ankara Trafik Vakfı'nın yeni yönetimi belirlendi

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Açelya Aşkın

Ankara Valisi  Ercan TOPACA‘nın göreve gelmesinden sonra,Başkentte bazı STK'ların yönetimlerinde değişikliğe gidiliyor.Son olarak Ankara Trafik Vakfı Yönetim Kurulunda, Vali Ercan TOPACA‘nın göreve gelmesinin ardından, hafta sonu ilk  genel kurul yapıldı ve bazı yönetim kurulu üyeleri değişti.

Yapılan genel kurulda,faaliyet raporu ve 2017 tahmini bütçesi onaylandı. Genel kurulda konuşan Vakıf 2.Başkanı Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, “Geçen dönem içinde her faaliyetimizi büyük istek ve azimle gerçekleştirdik” dedi.

Yapılan  seçimlerde yeni yönetim kurulu da belli oldu.Yönetim kurulunun yaptığı toplantıda,yeni isimler şu kişilerden oluştu;

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Yeni Yönetim Kurulu 

Başkan : Ankara Valisi Ercan Topaca,

Başkan Yardımcısı : Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ,

Diğer yönetim kurulu üyeleri;

Hüseyin Kılavuz : Dünya Göz Hastaneleri Ankara Direktörü,

Süleyman Pampal : Öğretim üyesi,

Ahmet Kuşgöz : TOGO A.Ş. yönetim kurulu başkanı,

Timuçin Onursan : Avukat,

Zafer Karacan : Mobilya sektörü,

Hüseyin Durmaz : Bankacı ,

Osman Karagöz : Oskar Elektrik A.Ş.

Eğitim bursu verebiliyor, paneller, konferanslar düzenleyebiliyor

Ankara Trafik Vakfı'nın, Ankara hudutları içinde "Trafik düzeninin daha iyi sağlanması için, vakıfça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti sunmak, işlerin yürütümünü kolaylaştırmak adına, her türlü araç ve gereçleri temin etmek, eğitim bursu vermek, trafik bilincini geliştirmek adına paneller , konferanslar düzenlemek veya katkıda bulunmak, her türlü sosyal yardımlarda bulunmak” başlıca amaçları arasında yer alıyor..

(Halim Utlu)

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