Ankara Turizm Otelcilik Okulu Binası kontrolsüz bir şekilde yıkıldı

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Beşevler’deki Ankara Turizm Otelcilik Okulu Binası ’nın Mimarlar Odası’nın açtığı dava devam ederken hiçbir önlem alınmadan yıkılmasını Meclis gündemine taşıdık.

Okul binasının bir anda ve önlemsiz şekilde yıkılmasını Meclis gündemine taşıyıp, yıkılan okul binası için asbest tehlikesinin olup olmadığını sorduk.

Okul binasının Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve üniversitelerin yakınında olduğu düşünülmeden, öğrencilerin ve trafiğin yoğun olduğu bir saatte kontrolsüz şekilde yıkılmaya başladı, yıkım işleminin iznini kim veya hangi kurum vermiştir diye sorduk.

Binanın 1961 yılında tamamlandığı düşünüldüğünde, binanın asbestli yapı ve ısı yalıtımı malzemesi muhteva edip etmediğini sorduk, “Bu konuda hazırlanmış bir rapor mevcut mudur? Asbest kullanımına dair bir inceleme yapılmadıysa, binanın tedbir alınmadan yıkımından kim veya hangi kurum sorumludur?”

Emekçiler ya da vatandaşlar bu yıkımdan zarar gördü mü?

Kontrolsüz bu yıkımdan emekçilerin ya da bölgede ikamet eden vatandaşların zarar görüp görmediğini, eğitim alanı olan binanın hangi ihtiyaca cevap vermek amacıyla ibadet alanına dönüştürüldüğünü sorduk.

“Bölgedeki eğitim alanı ve okul ihtiyacı ortadan kalkmış mıdır? Böyle bir tercih yapılmasında verilmek istenen siyasi bir mesaj var mıdır?

Söz konusu parsel, ibadet alanına dönüştürülmesine rağmen “bodrum katlarda yapılacak otopark ve diğer kullanımlar emsale dâhil değildir” ifadesi plana neden eklenmiştir? İbadet alanında yer alması talep edilen ve emsale dâhil edilmeyen “diğer kullanım alanları” ne amaçla kullanılacaktır?

Ankara’da tarihi binaların davalar devam ederken yıkılması bir norm haline mi getirilmeye çalışılmaktadır? “Yık yerine yenisini yap” mantığı ile bir kent yönetilebilir mi?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili



Beşevler’deki Ankara Turizm Otelcilik Okulu Binası alandaki imar planı değişikliği ile ilgili, Mimarlar Odası’nın açtığı dava devam ederken hiçbir önlem alınmadan yıkılmıştır. Okul binası 2015 yılında depreme dayanıklı olmadığı için boşaltılmış, okul öğrencileri başka bir binaya taşınmıştır. Söz konusu okul binası ise depreme dayanıklı hale getirilmek yerine boş bırakılarak, adeta yıkılmaya terk edilmiştir.

Atıl durumda bırakılan okul binası, 11 Mayıs 2017 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve üniversitelerin yakınında olduğu düşünülmeden, öğrencilerin ve trafiğin yoğun olduğu 17.30’da kontrolsüz bir şekilde yıkılmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz yıl, “Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” kullanımında olan söz konusu parsel eğitim alanı kullanımından çıkarılmış, “ibadet alanı” kullanımına dönüştürülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile yapılan bu değişiklik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 gün ve 2043 sayılı kararı ile onaylanmış ve anılan nazım imar planı değişikliği 31.10.2016 tarihinden itibaren askıya çıkarılmıştır. Planın askı sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın itirazı olmuş ve “bodrum katlarda yapılacak otopark ve diğer kullanımlar emsale dâhil değildir” ifadesi eklenerek plan değişikliği 13.01.2017 tarihinde kabul edilmiştir. İlgili odaların dava süreci devam ederken ise söz konusu binanın yıkımına başlanmıştır. Bu çerçevede;

1. Beşevler’de üniversiteler mahallesinde, öğrencilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir muhitte bulunan okul binası neden hafta içi bir günde ve akşam saatlerinde yıkılmaya çalışılmıştır? Bu yıkım işleminin iznini kim veya hangi kurum vermiştir?

2. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Havagazı Fabrikası yıkımı sırasında dikkat çektiği asbest tehlikesi, yıkılan okul binası için de söz konusu mudur? Henüz Havagazı Fabrikası ile ilgili asbest tehlikesinin olumsuz sonuçları ölçülmemiş iken neden benzeri bir tehlikeye vatandaşlarımız yeniden maruz bırakılmaktadır?

3. Söz konusu binanın 1961 yılında tamamlandığı düşünüldüğünde, binanın asbestli yapı ve ısı yalıtımı malzemesi muhteva edip etmediği tespit edilmiş midir? Bu konuda hazırlanmış bir rapor mevcut mudur? Asbest kullanımına dair bir inceleme yapılmadıysa, binanın tedbir alınmadan yıkımından kim veya hangi kurum sorumludur?

4. Binanın yıkımından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı veya sözlü bir bilgi verilmiş midir? Büyükşehir Belediyesi’nden binanın yıkımı ile ilgili gerekli izinler alınmış mıdır? Alındıysa bu izin verilirken binanın asbestli malzeme ihtivasına dair bir inceleme talep edilmiş midir? Asbest solunmasına bağlı olarak bölgede çıkabilecek bir halk sağlığı krizinden kim sorumlu olacaktır?

5. Kontrolsüz olduğu iddia edilen yıkım sırasında alanda çalışan emekçiler zarar görmüş müdür? Söz konusu parselin çevresinde ikamet eden veya orada bulunan vatandaşlardan zarar gören var mıdır?

6. Okul binasının bulunduğu parsel üniversitelerin bulunduğu bir alanda bulunmasına ve önceden eğitim alanı olarak kullanılmasına rağmen hangi ihtiyaca cevap vermek amacıyla ibadet alanına dönüştürülmüştür? Bölgedeki eğitim alanı ve okul ihtiyacı ortadan kalkmış mıdır? Böyle bir tercih yapılmasında verilmek istenen siyasi bir mesaj var mıdır?

7. Söz konusu parsel, ibadet alanına dönüştürülmesine rağmen “bodrum katlarda yapılacak otopark ve diğer kullanımlar emsale dâhil değildir” ifadesi plana neden eklenmiştir? İbadet alanında yer alması talep edilen ve emsale dâhil edilmeyen “diğer kullanım alanları” ne amaçla kullanılacaktır?

8. Ankara Turizm Otelcilik Okulu Binası’nın bulunduğu parselin plan değişikliği hakkında Mimarlar odasının başlattığı dava süreci devam ederken, böyle bir yıkıma teşebbüs edilmesinin nedeni nedir? Bölgeden elde edilecek rant ile yıkımın oldu bittiye getirilmesi arsında bir ilişki var mıdır?

9. Ankara’da tarihi binaların davalar devam ederken yıkılması bir norm haline mi getirilmeye çalışılmaktadır? “Yık yerine yenisini yap” mantığı ile bir kent yönetilebilir mi?