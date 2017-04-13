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Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Beypazarlılarla buluştu

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Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Beypazarlılarla buluştu
Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nu Beypazarlılarla buluşturdu.

Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda gerçekleşen konsere hemşehirlerilerimiz büyük ilgi gösterdi.

 

Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmayı kendisine amaç edinerek, Çin’den Avrupa ortalarına, Sibirya’dan Kerkük’e kadar konuşulan Türk lehçelerini tahrip etmeden telaffuz etmeye çalışan topluluk sanatçılarını dinlemek için salonu dolduran Beypazarlılar, doyumsuz bir gece yaşadı.

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