Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi A Gurubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı potada rakip tanımıyor

Maçtan 86 sayılık fark ile ayrılan Yeşil Beyazlı ekip 10’da 10 yapmak için idmanlarını aralıksız sürdürüyor.
Liderliğimiz devam ediyor
Gelen başarılı sonuçlar ile gençlerin grubunda liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Elde edilen başarılar ile sporcularımızın özgüveni her geçen gün daha da artıyor. Bu da takım oyununa yansıyor. Grubunu lider olarak bitireceklerine inancım tam. Genç basketbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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