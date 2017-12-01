Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi A Gurubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı potada rakip tanımıyor

MEB Spor Salonu’nda oynadığı maçta MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nü 38-124 gibi farklı bir skor ile mağlup eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol yenilmezlik serisini 9’a çıkardı.

Maçtan 86 sayılık fark ile ayrılan Yeşil Beyazlı ekip 10’da 10 yapmak için idmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Liderliğimiz devam ediyor