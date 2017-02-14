ANKARA ULUSLARARASI FUAR ALANI VE KONGRE MERKEZİ ALANINDA SIKINTI

ANKARA ULUSLARARASI FUAR ALANI VE KONGRE MERKEZİİÇİN YAPILAN ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA, ŞİRKET HİSSEDARLARI OLAN TOBB, ATO VE ATB BAŞKANLARI3. KEZ KATILMADI.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Akyurt’ta yapılacak Ankara Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için kurulan şirketin Yönetim Kurulu Toplantısına Şirket yönetim kurulu üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz 3. kez katılmayınca şirketin Genel Kurulu 27 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığında yapılan toplantıda, ayrıca, sermayesi 75 milyon 250 bin lira olan şirketin her bir pay sahibinin hissesine düşen kısmının tamamının da en geç 27 Şubat 2017 tarihine kadar ödenmesi kararlaştırıldı.

Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi A.Ş Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Melih Gökçek başkanlığında toplandı. Toplantıya; Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ile Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı (ANKESOB) Mehmet Yiğiner katılırken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz katılmadı.

Şirketin yüzde 51 hissesine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, ASO, Akyurt Belediyesi ve ANKESOB başkanlarının katıldığı toplantıda oybirliğiyle alınan Yönetim Kurulu Kararı şöyle :

"1- Fuar alanı ile ilgili daha evvel yapılan ihalenin iptali nedeniyle Yönetim Kurulu 3 kez toplantıya davet edilmiş, bu toplantılara; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Sanayi Odası, Akyurt Belediyesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği katılmış, ancak TOBB, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Borsası iştirak etmemiştir.

Ankara'nın fuar alanına ihtiyacı açıktır. Bu kuruluşlar toplantılara katılmayarak, fuar alanının yapımının gecikmesinin sorumluluğunu taşımaktadırlar. Bu işin daha fazla gecikmesine neden olmamak için Şirket Genel Kurulu'nu toplamak, zaruret haline gelmiştir.

Daha evvel taahhüt edilen sermayelerin, Genel Kurul toplantısından önce yatırılmasına ve Genel Kurul'un 27 Şubat 2017 saat: 15:00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık katında toplanmasına karar verilmiştir.”

2- Şirketimizin 75.250.000.00 TL olan sermayesinin, her bir pay sahibinin hissesine düşen kısmının tamamının en geç 27 Şubat 2017 tarihine kadar pay sahipleri tarafından ödenmesine ve bu hususta pay sahiplerine yazı gönderilmesine karar verilmiştir.

3- Şirketimizin olağanüstü genel kurulunun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.02.2017 saat 15.00'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi, C Blok Başkanlık Katı, Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/Ankara adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre toplanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Yönetim kurulu toplantısında, 27 Şubat'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin sermaye artırımının da görüşülmesi kararlaştırıldı.

-BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 MİLYON 500 BİN TL’LİK

HARFİYAT ÇALIŞMASI

Akyurt’ta, havalimanı yakınında, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve kalabalık bir vatandaş grubunun katılımıyla 26 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan dev fuar alanında, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk aşamada 10 milyon 500 bin TL’lik harcamayla, 700 bin metreküp hafriyat çalışması yapılmıştı.

-ORTAKLARIN HİSSE ORANLARI-

Ankara'ya dev bir Fuar alanını ve kongre Merkezi inşa etmek üzere kurulan “Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi A.Ş”nin hissedarlık yapısı da şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi - % 24

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) - % 24

Ankara Ticaret Odası (ATO) - % 20

Ankara Sanayi Odası (ASO) - % 20

Ankara Ticaret Borsası (ATB) - % 5

Akyurt Belediyesi - % 5

Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği - % 2