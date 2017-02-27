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“Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş”nin Olağanüstü Genel Kurulu Başladı

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“Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş”nin Olağanüstü Genel Kurulu Başladı
ANKARA ULUSLARARASI FUARCILIK VE KONGRE A.Ş'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK YÖNETİMİNDE BAŞLADI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan “Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş”nin Olağanüstü Genel Kurulu,  Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gökçek yönetiminde başladı.

Toplantıya; Fuar alanının inşası için kurulan şirketin hissedarlarından, Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı (ANKESOB) Mehmet Yiğiner katıldı.

Şirket hissedarlarından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Yönetim Kurulu'na ihtarname göndererek, toplantıya katılmayacağını bildirdi.  

ATO Başkanı Baran ile ATB Başkanı Yavuz da bulunamayacaklarına dair Şirket yönetimine ihtarname göndermelerine rağmen katıldılar.

İhtarnamelerde, “2017 yılı olağanüstü genel kurul toplantısına katılmayacağımızı ve kalan sermayeye taahhüt borcumuzu da anılan tarihte ifa etmeyeceğimizin bildirimi...”ifadeleri yer aldı.

Toplantı, Başkan Gökçek yönetiminde devam ediyor.

Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için kurulan Şirket'in ortaklarından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz  3 kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayınca, Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınmıştı.

 

 -BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 MİLYON 500 BİN TL’LİK  HARFİYAT ÇALIŞMASI

Akyurt’ta, Havalimanı yakınında, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve kalabalık bir vatandaş grubunun katılımıyla 26 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan dev fuar alanında, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk aşamada 10 milyon 500 bin TL’lik harcamayla, 700 bin metreküp hafriyat çalışması yapılmıştı

 

-ORTAKLARIN HİSSE ORANLARI-

Ankara'ya dev bir Fuar alanını ve kongre Merkezi inşa etmek üzere kurulan “Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi A.Ş”nin hissedarlık yapısı da şöyle:

         Ankara Büyükşehir Belediyesi                  -  % 24

         Türkiye Odalar Borsalar Birliği  (TOBB)   -  % 24

         Ankara Ticaret Odası (ATO)                       -  % 20

         Ankara Sanayi Odası  (ASO)                      -  % 20

         Ankara Ticaret Borsası (ATB)                    -  %   5

         Akyurt Belediyesi                                        -  %   5          

         Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği -  %    2

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