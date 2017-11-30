Ankara Umum otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

Akgül’ün esnafın sorunlarına her zaman çözümcü bir yaklaşımda bulunduğunu ifade eden Yiğiner, “Bu sayede esnafımız daha rahat koşullarda çalışabiliyor.

Mamak bölgesinde faaliyette bulunan tüm esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak takdirle karşıladığımız özverili çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımız Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi.

Esnafımızın işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz

Birlik olunca birçok işi yapmak mümkün oluyor diyen Akgül, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet politikamız olarak belirledik. Ekonominin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul etiğimiz, istihdam alanlarının yaratılmasında önemli rol oynayan esnaf ve sanatkârlarımızın işlerini kolaylaştırmak için varız. Birlik ve bütünlük içerisinde ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışacağız. Bunu yaptığımız sürece tüm zorluların üstesinden geliriz” dedi.

2. gündem maddesi Ankaragücü oldu

TFF 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü’nün Başkanlığı da yapan Mehmet Yiğiner , “Yerel yöneticilerimizin yanımızda olması ve bizlere destekte bulunmaları şampiyonluğu getiren unsurlardan biri oldu” dedi.

Ankaragücü’nün Türk Sporuna başarı ile hizmet eden köklü bir kulüp olduğunu vurgulan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ankaragücü, futbolcusundan teknik heyetine ve taraftarına birlik beraberlik içerisinde eski parlak günlerine döndü. Her yılda hedeflerine büyüterek devam edeceğine inancımız tam” dedi.