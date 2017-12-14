Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası heyeti, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti

Keçiören Belediyesi'nin taksi hizmetinin yüksek standartlarda verilmesi ve taksici esnafının elverişli koşullarda çalışması amacıyla yaptığı taksi durakları nedeniyle Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası heyeti, Keçiören Belediye Başkanı Must

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 'nün taksici esnafıyla görüşerek estetik, fonksiyonel, dayanıklı yaptığı taksi durakları gerek vatandaşlar gerekse taksici esnafı tarafından büyük beğeni kazandı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası heyeti, şoförlerin daha rahat ve modern bir mekanda hizmet sunduklarını, müşterinin de standartları yüksek hizmetten memnun kaldığını dile getirdiler.

Keçiören genelinde 15 taksi durağı nı yenilediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın ve taksici esnafımızın hizmet standartlarını yükseltmek ve Keçiören'in estetik görünüşüne de katkı sunmak amacıyla taksi durakları mızı yenilemeye devam ediyoruz. Taksici esnafımız bize teşekkürlerini ve yeni taksi duraklarına kavuştukları için sevinçlerini ifade ediyorlar, onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor." dedi.