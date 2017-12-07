Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'ndan Başkan Yaşar'a teşekkür ziyareti

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Yenimahalle esnafının Başkan Yaşar’dan çok memnun olduğunu söyleyen Yiğiner, ilçeye kazandırılan taksi durakları için Yaşar’a teşekkür etti.

Ekim ayında yapılan seçimde en yüksek oyu alarak oda başkanlığına yeniden seçilen Yiğiner, Başkan Yaşar’la yeni yönetimini tanıştırdı. Yenimahalle’ye yakışır taksi durakları inşa ederek taksici esnafının yüzünü güldüren Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür eden Yiğiner, “Demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına hatta sizden destek isteyen tüm kurum, kuruluşlara senden benden demeden sahip çıkıyorsunuz. Biz de hem Ankaragücü Spor Kulübü hem de A nkara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası olarak sizden çok memnunuz. Taksici esnafımızın daha rahat ve modern koşullarda çalışmasına imkan sağladınız. Ne zaman bir talebimiz olsa belediyemizin kapılarını sonuna kadar açtınız. Yenimahalle’de yapılacak 3 taksi durağımız kaldı. Onların da kısa zamanda tamamlanacağını biliyor, destekleriniz ve gayretleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Her adımda Yenimahalle halkı kazanıyor

Taksi durakları nı kamu binası olarak gördüklerini kaydeden Yaşar, “Taksici esnafımız karda, kışta, gece, gündüz demeden daima insanlarla iç içe. İşlerinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Biz onların rahat çalışması için uğraştığımız gibi Yenimahalle sakinlerinin de daha iyi hizmet almasını istiyoruz. Bugüne kadar pek çok taksi durağını yeniden inşa ederek sizin ve Yenimahalle halkının hizmetine sunduk. Sadece taksi durakları değil aslında, bakarsanız aile hekimlikleri, anaokulları, okul tadilatları, cami temizlikleri hiçbiri bizim işimiz değil. Ama bizim işimiz değil demedik. Yenimahalle halkı kazanacak dedik. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Yaşar ziyaretin ardından Yiğiner ve yönetimine belediye yatırımlarını maketleri üzerinden göstererek bilgi verdi.