Ankara Valiliği Başkent OSB ziyareti

İlhan Cantürk

Ankara Valisi Sayın Ercan TOPACA Başkanlığı’nda Başkent OSB’de yapılan toplantıda, daha çok yatırım ve daha çok istihdam için sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılması ve bu konuda kamunu sağlayabileceği destekler konuşuldu.

Ankara Valisi Ercan TOPACA, sanayicinin daha çok yatırım yapması, daha çok istihdam olanağı sağlaması için yatırımların önündeki engelleri ve kamunun verebileceği destekleri masaya yatırmak üzere ilgili bürokratlar ile birlikte Başkent OSB’ye ziyarette bulundu.

Ankara Valisi Sayın Ercan TOPACA’nın öncülüğünde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ‘İstihdam seferberliği’ çağrısı kapsamında, istihdam olanakların değerlendirmek, sanayici ve işadamlarının yeni istihdam oluşturmalarının önündeki engelleri konuşmak üzere Başkent Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde yapılan, sanayiciler ile ilgili kamu görevlilerinin bir araya geldiği toplantıya;

Kamudan Vali Yardımcıları Emin Çolak, Bilal Bozdemir, Sincan Kaymakamı Salim Demir, Karayolları 4. Bölge Müdürü Öner Özgür, DSİ 5. Bölge Müdür Vekili, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Taşan, , İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Tuna Cebecioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İl Sağlık Müdürü Kamil Türkmen katıldı.

Başkent OSB’nin yönetim, denetim ve yöneticilerinin tam kadro hazır bulunduğu toplantıya, Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan çok sayıda işadamı ve sanayici katıldı.