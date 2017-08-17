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Ankara Valisi Ercan Topaca, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

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Açelya Aşkın

Ankara Valisi Ercan Topaca, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti, bölgede üretim yapan sanayici ve işadamlarıyla istişarede bulundu. Görüşmede Vali Topaca’ya OSB’lerin çözüm bekleyen sorunları iletildi. 

OSTİM Başkanlığı ile Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıya Ankara Valisi Ercan Topaca’nın yanı sıra vali yardımcıları, il müdürleri, aralarında Kaymakam Selda Dural’ın da bulunduğu Yenimahalle’nin yerel yöneticileri, OSTİM OSB’de üretim yapan sanayici ve işadamları katıldı. OSTİM Başkanı Orhan Aydın ile ORSİAD Başkanı Nedret Yener’in ev sahipliğindeki toplantıda hem üreticilerin hem de bölgenin sorunları masaya yatırıldı.

Üretim ve istihdam sorunları iletildi

Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki yetkililer sanayicilerin istihdam ve üretimle alakalı taleplerini dikkatle dinlerken, iletilen tüm sorunların takipçisi olacaklarını ifade etti. Vali Topaca; OSTİM’in eğitim, üretim, sertifikasyon ve kümelenmeler alanındaki sorunlarla bizzat ilgileneceğini ifade etti. Üreten kesimle yerel yönetimleri bir araya getiren bu önemli toplantının ardından Vali Ercan Topaca ve beraberindekiler OSTİM’deki iki firmayı ziyaret etti, üretimi yerinde görme fırsatı buldu.

ankara-valisi-ercan-topaca,-ostim-organize-sanayi-bolgesi’ni-ziyaret-etti.JPGYener: Devlet-Özel Sektör İşbirliği Şart

Bu önemli toplantının ardından bir açıklama yapan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın kentin sanayi ve ticaretinin gelişimi konusundaki gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Başkan Yener, “Bizlerin de beklentisi ve isteği aslında tam olarak budur. Sanayici için krediler, hibe ve teşvikler ne kadar önemliyse, devletin, yerel yönetimlerin desteğini arkalarında hissetmek de bir o kadar önemlidir. Bizler hiç kuşku yok ki koşullar el verdiği sürece daha fazla üretim, daha fazla yatırım, dolayısıyla daha çok istihdam yaratmaya varız, hazırız. Gerekli koşulların sağlanması konusunda ise tam bir devlet-özel sektör işbirliğine ihtiyaç duymaktayız. Bu işbirliği tam anlamıyla tesis edildiğinde OSTİM ve İvedik OSB’lerdeki üreticilerin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücü büyük oranda artacağına inanmaktayız” dedi.

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