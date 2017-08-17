Açelya Aşkın / Arkeolog

Ankara Valisi Ercan Topaca , OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti, bölgede üretim yapan sanayici ve işadamlarıyla istişarede bulundu. Görüşmede Vali Topaca’ya OSB ’lerin çözüm bekleyen sorunları iletildi.

OSTİM Başkanlığı ile Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıya Ankara Valisi Ercan Topaca’nın yanı sıra vali yardımcıları, il müdürleri, aralarında Kaymakam Selda Dural’ın da bulunduğu Yenimahalle’nin yerel yöneticileri, OSTİM OSB’de üretim yapan sanayici ve işadamları katıldı. OSTİM Başkanı Orhan Aydın ile ORSİAD Başkanı Nedret Yener’in ev sahipliğindeki toplantıda hem üreticilerin hem de bölgenin sorunları masaya yatırıldı.

Üretim ve istihdam sorunları iletildi

Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki yetkililer sanayicilerin istihdam ve üretimle alakalı taleplerini dikkatle dinlerken, iletilen tüm sorunların takipçisi olacaklarını ifade etti. Vali Topaca; OSTİM ’in eğitim, üretim, sertifikasyon ve kümelenmeler alanındaki sorunlarla bizzat ilgileneceğini ifade etti. Üreten kesimle yerel yönetimleri bir araya getiren bu önemli toplantının ardından Vali Ercan Topaca ve beraberindekiler OSTİM’deki iki firmayı ziyaret etti, üretimi yerinde görme fırsatı buldu.

Yener: Devlet-Özel Sektör İşbirliği Şart