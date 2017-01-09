Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Altındağ’daki tüm okullarda hızla tekli eğitime geçileceğini müjdeledi

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’dan müjdeli haber.

Altındağ’da inşa edilecek yeni okulların tespiti için gerçekleştirilen toplantıda, Ankara Valisi Ercan Topaca, inşa edilecek yeni okullarla birlikte Altındağ’daki tüm okullarda hızla tekli eğitime geçileceğini müjdeledi.

Altındağ’ın okul ihtiyacı Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı

Altındağ ilçesinin okul ve derslik ihtiyacını tespit ederek, ihtiyaç doğrultusunda nerelere okul yapılacağının masaya yatırıldığıtoplantı, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın başkanlığında Altındağ Belediye Binası’nda gerçekleştirildi. .

Toplantıya, Ankara Valisi Ercan Topaca’nınyanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Milli Eğitim'den sorumlu Vali Yardımcısı Ali Sözen, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Defterdar Vekili Tacettin Öztaş, Yatırım İzleme Müdürü Mehmet Turgutlu, Altındağ Belediye Başkan Yardımcıları, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer ilgililer katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan sunumda Altındağ İlçemizin sınırlarında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında bilgi verildi.

“Hedef Altındağ’daki tüm okullarda hızla tekli eğitime geçmek.”

Yapılan sunum üzerinde öncelikli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde inşa edilecek okullar ile ilgili planlamalar yapıldı. Hedeflerinin Altındağ’daki tüm okullarda tekli eğitime geçilecek fiziki altyapıyı hazır hale getirmek olduğunu söyleyen Ankara Valisi Ercan Topaca, bu konuda kuvvetli bir destek veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.

Gerçekleştirilen toplantıda Altındağ’ın tamamına yeni okullar yapılması kararlaştırıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısının 25’i geçmeyecek şekilde planlama yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçede okul ihtiyacı doğduğunu belirtti. 2019 yılı sonuna kadar Ankara’nın tamamında tekli eğitime geçmeyi arzuladıklarını ifade eden Ercan Topaca, Altındağ’ın farklı bölgelerindeki acil olan derslik ihtiyaçlarını, Altındağ Belediyesi’nin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri aldıklarını söyledi.

“Altındağ Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de, Ankara Valisi Ercan Topaca’yaAltındağ’ın okul ihtiyacını gidermek konusunda yürüttüğü hassas ve kararlı çalışma için teşekkürlerini iletti. “Sayın Valimize ve ekibine gösterdikleri hassasiyet ve gayret için gönülden teşekkürlerimizi iletiyorum. Her konuda yardıma hazırız” diyen Başkan Tiryaki, Altındağ’ın okul sorununun çok kısa zamanda çözüleceğine dair inancını ifade etti.

Altındağ Belediyesi’nin eğitimle ilgili her konuda hiç tereddütsüz tüm imkanlarını seferber ettiğini, bundan sonra da edeceğini belirten Başkan Tiryaki, Altındağlı çocukların daha iyi eğitim şartlarına kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Yeni okullardan bazılarının Altındağ Belediyesi kaynakları ile yapılması sözünü de veren Başkan Tiryaki, yeni yapılacak tüm okullar için gerekli altyapı ve fiziki şartların sağlanacağını da aktardı.