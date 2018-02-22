Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Ankara Toptancı Hali’ni Ziyaret Etti

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, 22 Şubat Perşembe günü saat 09.30’da Ankara Toptancı Hali’ni ziyaret etti.

Ankara Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği nde (ASEMKOM) gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Yavuz Karaer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz, İl Defterdar Vekili Mehmet Vural, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ve ASEMKOM Başkanı Ceyhun Gündüz katıldı.

Toplantı öncesinde Toptancı Hali esnaflarıyla görüşerek incelemelerde bulunan Vali Ercan Topaca, esnaf ziyaretinin ardından esnafların sorunlarını dinledi.

Toplantıda konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca , esnafla sorunları dinlemek için bir araya geldiklerini ve neler yapılabileceği ile ilgili bir yol haritası oluşturmaya çalışacaklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Sorunları gözümüzle de görme imkânımız oldu. Bunlara ilave olarak sizlerin de söyleyeceklerinizi dinlemek istiyorum.” Vali Topaca, esnaflardan kendilerini tanıtarak sorunlarını dile getirmelerini istedi.

Toplantıda söz alan ASEMKOM Başkanı Ceyhun Gündüz, halin taşınması konusu ile altyapı hakkındaki sorunları dile getirdi. Küçük esnafa sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen ASEMKOM Başkanı Gündüz, hal girişinde Belediye tarafından giriş ücreti alındığını söyledi ve sağlık ocağı eksikliklerinin olduğunu ifade etti.

Esnaf sorunlarını dinleyen Vali Topaca, “Burada öncelikle verilmesi gereken karar, hal burada kalacak mı gidecek mi? Bu karara göre alacağımız tedbirler, yapacağımız işler şekillenecek ama hal, kalsa da gitse de acilen yapılması gereken bazı şeyler var. Bunları nasıl yapacağımız konusunda ise sizlerle toplantıdan sonra bir ekip oluşturacağım. Yapacağımız şeyleri hızla yapacağız.” dedi. Vali Topaca sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle buradaki güvenlik konusu önemli bir konu. Orada şöyle bir karar alacağım: Polis sayısını artıracağız. Akşam güçlü bir polis ve özel güvenlikle birlikte burada kuş uçmayacak şekilde bir tedbir alacağız. Devletin kuralı dışında bir kural olmaz. Birkaç gün içerisinde inşallah görevlendirmeleri yapacağım, koordinasyonu sağlayacağız.”

Vali Topaca, halde alınacak tedbirlerin hal taşınıncaya kadar süreceğini belirtti. Vali Topaca, “Giriş kapılarını, etraftaki yıpranmış, bozulmuş olan telleri, çitleri Büyükşehir Belediyesinin çok hızlı bir şekilde elden geçirmelerini istiyoruz. Onun planını hemen yapın. Dış güvenliği etkileyen faktörler nelerse onları hızlı bir şekilde ortadan kaldıralım. Çevre duvarını önemsiyorum. Buranın etrafını kontrol altına alamazsak burada mal da çalınır, hırsızlık da olur. Dolayısıyla halin etrafı, hızlı bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor.” dedi.

Kamera sisteminin de etkin bir hale getirilmesini isteyen Vali Topaca, “Emniyetin sistemiyle uyumlu bir kamera sistemi istiyoruz. Emniyetten merkezden burayı izleyecek. Kent güvenlik sistemine uyumlu kameralarla etrafı donatıp tek merkezden her yeri izlememiz lazım.” dedi.

Altyapının yetersizliğinden, asfalt problemlerinden ve hale giriş ücretlerinden şikâyet eden esnafın sorunlarının en kısa sürede çözümü için gerekli talimatları veren Vali Topaca, ayaküstü çözümler üretmek istemediğini, ilgili taraflarla ayrıntılı bir çalışma yaparak, hukuki boyutlarını dikkate alarak sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi.

İş yerlerinin temizliği konusuna da değinen Vali Topaca, “İş yerlerinizi de temizlik, hijyen konusunda denetleteceğim. Önce uyaracağız, ikincisinde ceza gelmeye başlar. Çevre, yol temizliği, çöp atılma konularında. Etraf çöplük gibi olamaz. Buradaki temizlik ekibi gün içinde de dolaşacak. Ekip yetmiyorsa ekip takviyesi yapalım.

Siz de çöpü, atıkları rast gele atarsanız, nasılsa Belediye temizliyor, derseniz temizleyemeyiz. Herkes kendi iş yerinin önünü temiz tutacak. Çöpünü atmayacak, onun da cezası var. Çevre Müdürümüz de konuyla ilgilenecek. Çevre temizliği konusunda bütün iş yerlerini dolaşıp önce uyaracaklar. O zaman müşteri de artacaktır, buradaki sirkülasyon da daha rahat olacaktır. Ortamı düzeltirsek buraya eskisi gibi vatandaş da gelir. Sokak aydınlatması, enerji konusunda da çalışma yapılacak.”

Bunların kısa vadeli düzenlemeler olduğunu ancak uzun vadede de hal için bir düzenleme, yeni bir sistem düşündüklerini belirten Vali Topaca, şunları söyledi: “Hali şehir dışına çıkarıp organize sanayi bölgelerindeki gibi bir sistemle her bir iş yeri sahibinin kendi iş yeri olacak şekilde iş yerlerinin yapıldığı ve tamamıyla sizlerden oluşacak bir heyet tarafından yönetilen içeren bir sistem olabilir. Böyle bir sisteme geçersek kendi yeriniz olacak. Diğer umumi kullanım alanları, yolları, parkları, aydınlatması, enerjisi, doğal gazı, organize bölgenin yönetimi alıp sağlamak ve size o hizmeti vermekle yükümlü olacak. Bir anlamda kendi patronunuz kendiniz olacaksınız. Böyle bir sistemi tartışacağız, henüz verilmiş bir karar yok. Ancak bu şekilde organize bölgenin birçok avantajı olduğu üzerinde durmakta fayda vardır. Bize önerilerinizi getirin.”