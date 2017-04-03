ANKARA YENİ DİŞ KLİNİĞİNE KAVUŞTU

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Diş Hekimleri Duygu Yazıcıoğlu ve Nur İskender’in Yeni Klinikleri Açıldı

Duygu Yazıcıoğlu ve Nur İskender, 1 Nisan Cumartesi günü Çankaya Caddesi’ndeki kliniklerinin açılışını yaptılar.

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Uzmanı Duygu Yazıcıoğlu ve Estetik ve Restoratif Diş Tedavi Uzmanı Nur İskender’in hizmet verdiği kliniğin, açılış davetine yakınları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Klinikte estetik diş hekimliği, dijital gülüş tasarımı, beyazlatma tedavileri, dijital implantoloji gibi tedavilerle birlikte çocuk diş hekimliği gibi modern diş hekimliğinin tüm alanlarında hizmet veriliyor.

Klinik açılışından sonra verilen kokteylde davetliler keyifli vakit geçirirken ziyaretçilere hediyeler dağıtıldı. Davetlileriyle yakından ilgilenen Yazıcıoğlu ve İskender, açılışlarına katılım sağlayan herkese teşekkür etti.