Ankara’da etkili olan sağanak yağışlar, Başkent’in birçok noktasında olduğu gibi Yenimahalle’de de su baskınlarına neden oldu

ASKİ ekiplerinin yetersiz kaldığı alanlarda Yenimahalle Belediyesi ekipleri, vatandaşların yardımına koştu.

Su baskını nın evlere ve iş yerlerine verdiği zararı minimuma indirmek için seferber olan belediye ekipleri, 200’e yakın noktaya müdahale etti.

Yolda kalan araçlara Yenimahalle desteği

Yenimahalle’de şiddetli yağıştan en fazla etkilenen bölge, Batıkent oldu. Birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Yollarda biriken sular nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar hasar gördü, bazı araçlarsa yolda kaldı. Yolda kalan araçların sürücülerinin yardımına da koşan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suları arazözlerle çekerek trafiğin normal seyrine dönmesi için çaba harcadı.

Tüm ihbarlara anında müdahale edildi

Yağış ın felakete dönüştüğü bölgelerde gece boyu mesai yapan 7 ayrı ekipten oluşan toplam 40 kişilik kriz timi, sel sularına dalgıç pompaları, vidanjörler ve arazözlerle müdahale etti.

Özellikle Kardelen, Turgut Özal, Yenibatı ve Çakırlar mahallesi sakinlerinden gelen tüm ihbarlara anında müdahale edildi. Öte yandan. Şentepe, Demetevler ve Varlık’ta da yağmurdan etkilenen bölgelerde vatandaşın imdadına yetişen ekipler, takdir topladı.





Ekipler teyakkuzda