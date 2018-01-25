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Ankara’da görev yapan il ve ilçe müftüleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Ankara’da görev yapan il ve ilçe müftüleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ANKARA İL MÜFTÜSÜ, İL MÜFTÜ YARDIMCILARI İLE İLÇE MÜFTÜLERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ile birlikte il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri heyetini makamında kabul eden Başkan Tuna konuklarını, “hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” sözleriyle karşıladı.

 

MÜFTÜLERE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Ziyaret sırasında Başkan Tuna’ya taleplerini ileten Sönmezoğlu, “Başkanımız başarılı hizmetlerinizin devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren BELMEK, Aile Yaşam Merkezleri ve Hanım Lokalleri’nde müftülük olarak ortak eğitim çalışmaları yapıyoruz. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi. Başkan Tuna da, müftülerin taleplerini tek tek not alarak çözümlenmesi için elinden geleni yapacağını, özellikle belediye bünyesindeki merkezlerde müftüler tarafından verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları hızlandıracağını söyledi.

          

 MÜFTÜLER CAMİLERDEKİ MİMARİNDEN RAHATSIZ      

Müftüler, Ankara’daki cami mimarisine ilişkin duydukları rahatsızlıkları da Başkan Tuna’ya ilettiler. Tek tek söz alan müftüler, bazı mimari projelere Büyükşehir Belediyesi tarafından onay verilmemesini talep ettiler ve şöyle konuştular:

“Cami inşaatında olması gereken 35 madde bulunuyor. Bu şartların yerine getirilmesi halinde belediyelerden cami inşaatı onayı alınıyor. Özellikle bazı mimarlar modern çizim yapacağız diye, belki de farkında olmadan yanlışlar yapıyor. Biz sizden kendi özgün mimarimize uygun camiler yapılması konusunda desteklerinizi bekliyoruz.”

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