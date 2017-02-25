Ankara'da Medya ve Terör Sempozyumu gerçekleştirildi

Alisa Çiçek Akyol

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen “Medya ve Terör” Sempozyumu Ankara’da Demonti Otel'de 23 Şubat 2017 tarihinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Habibe Öçal’ın katılım sağladığı programa çok sayıda sivil toplum temsilcisi, basın mensubu gazeteci ve televizyoncu ile kanaat önderi katıldı. Sempozyumda panelist olarak Saadet Oruç, Fadime Özkan, Fatih Atik, Ercan Gürses ve Batuhan Yaşar bulunurken, Moderatörlüğü ise Melik Yiğitel üstlendi.

Vakit yeni Türkiye’yi işaret ediyor

UMED ve Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen “Medya ve Terör” sempozyumunda UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “Vakit yeni Türkiye’yi işaret ediyor. Bu süreçte de kimsenin geri durma lüksü yok. Çünkü biz mazlumların umudu, mağdurların gür sesiyiz. Bizim dünyayı değiştirme idealimiz var. Bizim daha özgür, herkesin kardeşçe yaşayabileceği, kimsenin öteki olarak görülmeyeceği bir anlayışın hâkim olması için gayretimiz var” şeklinde konuştu.

Kirli söylemlere inat, kardeşliğe sahip çıkılmasının gerekliliğini belirten Değirmenci, bugün bu sebeple burada olduklarını da hatırlatarak, “Özgürlüğü, kardeşliği ve direnişi kuşanan yüreklerle birlikte Medya ve Terör ilişkisini masaya yatırıyoruz. Çok değerleri panelistlerimizin talep, teklif ve önerilerini merakla bekliyoruz” dedi.



Değirmenci medya emekçilerine çağrıda bulundu,

“-Gazetecilik mesleğini özel amaçlara ve çıkarlara alet etmeyelim.

-Toplumsal düzeni bozmaya yönelik arayışlara karşı birlikte direnelim, İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü savunalım ancak özgürlük maskesiyle kardeşliğimizi hedef alanlara karşı da yüreklerimizi birleştirelim.

-Kutuplaşma, kamplaşma ve ötekileştirme çukurlarına düşmeyelim, tuzakları bozalım; sosyal gerilimi körükleme çabalarını hep birlikte deşifre edelim.

-Anadolu’nun tarihsel ve sosyolojik yapısını hedef alanların yazdıkları senaryoları, önyargılardan beslenerek nefreti yayma çabalarını boşa çıkartalım” şeklinde konuştu.



Biz panzehir olalım, mühürleri sökelim

“Her dönem ve her zeminde ayrıştırıcı anlayışlara karşı birleştirici ve bütünleştirici olmak zorundayız” diyen Değirmenci, “Kardeşlik hukukunu kuşanmalı, darbeci, yasakçı ve faşist cepheye karşı sivil, özgürlükçü ve demokratik duruşumuzdan ödün vermemeliyiz. Onlar dün olduğu gibi bugün de fitneyi yeryüzünde hâkim kılmaya çalışacaktır. Biz ise yeryüzüne iyinin ve doğrunun hâkim kılınması için mücadele edenlerden olmalıyız. Onların dilin de zehir, yüreğinde mühür var. Biz panzehir olalım, mühürleri sökelim, yeni Türkiye'nin önündeki barikatları 15 Temmuz ruhuyla hareket ederek kaldıralım” şeklinde konuştu.

Din, dil, renk ayrımı yapılmadan haberlerin yapılması için mücadele ettik

Kurulalı bir yıl olan UMED’in, bu süreçte başta haber alma özgürlüğü olmak üzere birçok konuda çalışma yaptıklarını dile getiren Aslan Değirmenci, “Haberlerin gerçek, doğru, tarafsız bir şekilde verilmesi ve din, dil, renk ayrımı yapılmadan haberlerin yapılması için mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Dernek bünyesinde iki medya okulu açtıklarını belirten Değirmenci, “90 öğrencimizden 70'ini mezun ettik. UMED sertifikası almaya hak kazanan öğrencilerimize staj ve iş imkânı sunmaya gayret ettik. Özellikle iletişim mezunu arkadaşlarımıza yoğunlaştık, diploma ve sertifikalarını alan UMED öğrencilerinden yüzde 60'ına iş imkânı sunduk. Yolumuza devam edeceğiz. Farklı illerde de medya okulları açacağız. Öğrencilerimiz ve UMED olarak biz adil olmayı, çıkar çevrelerinden ve illegal yapılardan bağımsız hareket etmeyi ilke olarak benimsiyoruz” şeklinde konuştu.

Değirmenci konuşmasının sonunda, katılımlarından dolayı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş’a ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a, Panelistler; Saadet Oruç, Fadime Özkan, Fatih Atik, Ercan Gürses, Batuhan Yaşar ve Melik Yiğitel’e teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

Medyada öyle bir dil kullanılıyor ki en az terör örgütleri kadar zararlı

"Medyada öyle bir dil kullanılıyor ki en az terör örgütleri kadar zararlı, zehirli bir dil kullanılıyor zaman zaman. Buna karşı uyanık, tedbirli olmamız, şuurlu bir şekilde durmamız lazım." şeklinde konuştu.

Dünyanın, insan eliyle ortaya çıkan birtakım küresel sorunlarla boğuştuğunu, bunlardan birisinin de küresel terör olduğunu belirten Kurtulmuş, terörü, sadece terör örgütlerinin bir meselesi olarak değil, küresel bir mesele olarak ele almak, sonuçları ile hep beraber mücadele etmek gerektiğine değindi.

Terörle birlikte kullanılan emperyal medya dilinin farkına varılması gerektiğine değinen Kurtulmuş, "Medyada öyle bir dil kullanılıyor ki en az terör örgütleri kadar zararlı, zehirli bir dil kullanılıyor zaman zaman. Buna karşı uyanık, tedbirli olmamız, şuurlu bir şekilde durmamız lazım." dedi.

Kurtulmuş, Amerika'nın Irak'ı işgali öncesinde medyanın kullandığı dil ile Musul sorununun başladığı günden itibaren dünya medyasının kullandığı dile dikkatlice bakılmasını istedi.

"Şii milisler, Türkmen milisler, Arap milisler, Kürt-Türk terör grupları… Bunun bir iç savaş olduğunu anlatmak için söylüyorlar." diyen Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halbuki Musul'daki kavga, Kürtlerle, Türklerle, Araplar, Sünniler ile Şiirler arasındaki kavga değildir. Musul'da yüzlerce yıldır bu etnik ve mezhebi gruplar yan yana yaşıyor. Musul'daki sorun, emperyal bir paylaşımdan dolayı oranın silahlı gruplarca paylaşılmaya başlanmasıdır. Terör örgütlerinin isimlerini kullansanıza. Onları kullanmıyorlar. Özellikle medyadaki arkadaşlarımızdan istirham ediyorum, kullanılan bu emperyal dile, asla yüz vermeyelim, bunlara prim vermeyelim, bunların emperyal diline karşı medyada, terörle mücadelede kendi milli dilimizi kuralım. Küresel medyanın bu emperyal dili de günlük hayatımızı, televizyonları, izleyenleri, gazete ve dergileri okuyanlarımızı etkiler. Buna özellikle hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Özellikle UMED ve diğer medya kuruluşlarımızın da bu çerçevede yapacakları çalışmalarda medyada milli dilin oluşmasına katkıda bulunmalarını temenni ediyorum."

Terör örgütlerinin eylemlerinin çoğu, medyatik eylemlerdir.



"Terör örgütlerinin eylemlerinin çoğu, medyatik eylemlerdir. En görülecek yerde, en görülecek zamanda, hata o kadar zamanlamasını yaparlar ki ülkenin gündemini takip ederek, hangi saatte gündeme gelir, nerede yapılırsa daha fazla etkisi olur diyerek bunları yaparlar. Yılbaşı gecesi, Reina'ya yapılan saldırı zamanlama bakımından çok iyi analiz edilerek seçilmiştir. Bir gün sonra, aynı yerde, aynı zamanda yapsa bu kadar etkisi olmaz. Ama yılbaşı gecesi bütün Türkiye'nin, 'İnşallah terörden kurtuluruz.' diye temenni ettiği bir anda bütün dünyaya, 'Bakın,Türkiye terörden kurtulamayacak, teröre batmış olan bir ülkedir.' mesajını vermek için bu eylemi tam da o saatte yapıyor. Terörün propaganda gücüne karşı medyanın uyanık olması lazım."

Kanun hükmünde kararname ile getirilen yeni yayın yasaklarını anımsatan Kurtulmuş, "Medya, bundan sonra mecburen ayağını denk almak durumunda kalacak. Bunu söylediğim zaman bazıları eleştirdi ama kusura bakmayın, bu kadar terörle mücadele eden bir ülkede medya, Dingo'nun ahırı değildir. Herkes istediği gibi istediği şekilde medyada terör örgütlerinin lehine olacak şekilde işler yapamaz." dedi.



Mustafa Ak: Kardeşlik Hukukumuzu Korumalıyız

Programda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak , " Ülkemiz hepinizin malumu olduğu üzere yaklaşık 40 yıldır masum binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan başta yaşam hakkı olmak üzere temel hakların ve özgürlüklerinin ihlaline sebebiyet veren PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Maalesef PKK Ülkemizin bölgede mücadele ettiği tek terör örgütü değil. Güvenlik kuvvetlerimiz eş zamanlı olarak Türkiye'ye yönelik saldırılarında yüzlerce kişinin hayatına kasteden DEAŞ, FETÖ, DHKP/C terör örgütlerine karşı da mücadele veriyor. Bu vesileyle terör nedeniyle hayatını kaybeden asker, polis, korucu ve sivil tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Terörle mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürerek ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve hepimizin can ve mal güvenliğini koruyan devletimizin tüm kurumlarına da müteşekkir olduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Elbette terörle mücadele konusunda hepimizin sorumlulukları ve üzerine düşen görevler var. Bizler de yerel yönetimler olarak bizi seçenlere karşı sorumluyuz.

Mustafa Ak, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Kardeşlik hukukumuzu korumak, ifade ve düşünce özgürlüğü adı altında terör propagandası yapılmasına izin vermemek, 15 Temmuz'da ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, toplumsal düzeni hedef alan nefret dilini körükleyenlere karşı uyanık olmak da medyanın sorumluluğu arasında… Yurt dışındaki terör saldırılarında sorumlu anlayışı övenler burada sorumsuz davranışlar sergileyebiliyorlar. Bilgi kirliliği yaratarak terörün amacına hizmet etmemek lazım. İnsanları korkuyla sindirerek, güvenlik zaafiyeti algısıyla sokağa çıkamaz hale getirmek terörün istediği şey…

Bizler inadına birlik, inadına kardeşlik diyerek yaşam hakkımıza, özgürlüklerimize sahip çıkmalı; gündelik hayatımızı kesintisiz sürdürmeliyiz. Ayrıca hepimiz dikkatli olmalı, vesayetçi, bölücü, fitneci dil kullananlara ve devlete değil karanlık başka odaklara hizmet edenlere karşı kenetlenmeliyiz. Medyanın ne kadar önemli bir rol üstlendiğini 15 Temmuz'da gördük, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli gazeteci Hande Fırat'ın programında yaptığı çağrı, FETÖ Terör Örgütünün ilk başta medya binalarını basarak susturma çabaları, TÜRKSAT'a yapılan saldırı medyanın ne kadar kritik bir görevi olduğunun adeta kanıtı oldu.

Bizler bu konunun ne kadar önemli, ne kadar hassas olduğunun altını çizmek ve medya camiasının değerli isimleriyle terörle mücadelede medyanın rolünü konuşmak için bir aradayız.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz "Medya ve Terör Sempozyumunun" verimli olmasını temenni ediyor, teşrif eden Başbakan Yardımcım Sayın Numan Kurtulmuş'a şükranlarımı sunuyorum.