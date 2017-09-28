Ankara'da Moda Yarışacak

Canip Karakuş

Başkent Ankara’nın, moda sektörüne yeni tasarımcılar kazandıracağı yarışma, çok sayıda genç tasarımcının katılımıyla 30 Eylül Cumartesi akşamı yapılacak.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile Dama Moda Okulları tarafından 30 Eylül Cumartesi akşamı düzenlenecek yarışma ve defilenin hazırlıkları devam ediyor. Mevlana Bulvarı’ndaki Ataköşk Otel’de, saat 19.00’da başlayacak organizasyon, moda dünyasına yeni tasarımcılar kazandıracak. Moda yarışmanın jürisinde ise Ankara Giyim Sanayi Derneği üyeleri ve Başkent Ankara’nın önde gelen tasarımcıları yer alacak. 23 genç tasarımcının finale kaldığı tasarım yarışmasının bu seneki teması ‘yeşil çam…’