  • BIST 102.087
  • Altın 147,363
  • Dolar 3,5699
  • Euro 4,2009
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C

Ankara'da Moda Yarışacak

» »
Canip Karakuş

Başkent Ankara’nın, moda sektörüne yeni tasarımcılar kazandıracağı yarışma, çok sayıda genç tasarımcının katılımıyla 30 Eylül Cumartesi akşamı yapılacak.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile Dama Moda Okulları tarafından 30 Eylül Cumartesi akşamı düzenlenecek yarışma ve defilenin hazırlıkları devam ediyor. Mevlana Bulvarı’ndaki Ataköşk Otel’de, saat 19.00’da başlayacak organizasyon, moda dünyasına yeni tasarımcılar kazandıracak. Moda yarışmanın jürisinde ise Ankara Giyim Sanayi Derneği üyeleri ve Başkent Ankara’nın önde gelen tasarımcıları yer alacak. 23 genç tasarımcının finale kaldığı tasarım yarışmasının bu seneki teması ‘yeşil çam…’

Yeşil çam kıyafetleri ile podyumda kıyafetleri sergilenecek olan genç modacılar Türkiye'nin önde gelen giyim firmalarının sahipleri karşısında ter dökecek. Ankara’nın kadın giyimde Türkiye’nin en iddialı kenti olduğunu, hazır giyim sektöründe yakalanan başarının bu tür defile ve tasarım yarışmalarıyla taçlandırıldı. Moda dünyasına genç tasarımcıları kazandıracak yarışmanın önemine dikkat çekiyorum, “Ankara modası ve Ankara modacılarının gücü bir kez daha gözler önüne serilecek”  

Bu yazı toplam 71 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim