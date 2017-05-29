ANKARA’DA ORTAOKULLARIN YIKILMASI MECLİS GÜNDEMİNDE

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Ankara Emek’te bulunan Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu ’nun yıkılıp yerine İmam Hatip okulu açılacağı iddialarını Meclis ’e taşıdık.

Hükümetin 4+4+4 eğitim sistemine geçilirken yaptığı açıklamalara değindik, “Zorlamalara ve yeni açılan okulların büyük çoğunluğunun imam hatip olarak açılmasına rağmen en çok boş kontenjanın bu okullarda olduğu da düşünülürse daha fazla imam-hatip açılmasında ısrarın sebebi nedir? 4+4+4 eğitim sistemine geçilirken hükümetinizin “bütün okulları imam-hatip yapma şansımız doğdu” söyleminin bunda payı var mıdır?”

“Öğrenciler yıkım sürecinde eğitimlerine nerede devam edecek?”

Okulun yıkım kararı ile ilgili öğrencilerin yıkım sürecinde eğitimlerine nerede devam edeceğini soruyoruz, “Yıkım kararı ile ilgili Okul Aile Birliği’nin ve öğrenci velilerinin fikri alınmış mıdır? Bu konu ile ilgili bu durumdan etkilenecek öğrencilere ve ailelere bilgilendirme yapılmış mıdır?”

Yıkım kararıyla ilgili öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilip bilgilendirilmediğini sorup, önergesimizde şu sorulara yer verdik:

Söz konusu durum sadece Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu ’nun yenilenmesi çalışması ise, yeni bina açıldıktan sonra okulun eski öğrencileri tekrar bu binaya mı taşınacaktır? Bu konuda öğrencilere ve velilere bilgilendirme yapılmış mıdır?

Söz konusu okul yenilendikten sonra Mamak’taki Ayşe Zeki Sayan İlkokulu’nda olduğu gibi imam-hatip olarak açılacağı iddiasının doğruluk payı var mıdır? Yıkılacak okulun bulunduğu semtte yaşayan vatandaşların imam-hatip ortaokulu yapılması ile ilgili bir talepleri olmuş mudur?

Zorlamalara ve yeni açılan okulların büyük çoğunluğunun imam hatip olarak açılmasına rağmen en çok boş kontenjanın bu okullarda olduğu da düşünülürse daha fazla imam-hatip açılmasında ısrarın sebebi nedir? 4+4+4 eğitim sistemine geçilirken hükümetinizin “bütün okulları imam-hatip yapma şansımız doğdu” söyleminin bunda payı var mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara Emek’te bulunan Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu’nun yıkılacağı ile ilgili iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Velilerin iddialarına göre, 2099 öğrencinin eğitim aldığı, 130 öğretmen ve 16 personelin bulunduğu okul fiziksel anlamda eski olduğu için Valilik kararı ile yıkılacaktır. Okulun yıkımı ile ilgili çalışmaların başlatıldığı, hatta okulun bahçesinde öğrenciler bulunuyorken sondaj çalışması yapıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Velilerin ve Okul Aile Birliği’nin iddiasına göre, okulun öğrencileri arasında Keçiören, Mamak ve uzak ilçelerde yaşayan 1500 civarında öğrenci bulunmaktadır.

Okulun yıkılması ve yenisinin inşaatına başlanması halinde bu öğrencilerin nerede eğitim alacağı hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Benzer şekilde 2015’te Ankara Mamak’taki Ayşe Zeki Sayan İlkokulu depreme dayanıksız olduğu için yıkılmış, 2 yıl sonra yapılan yeni okul binası ise Ortatepe İmam-Hatip Ortaokulu olarak eğitime açılmıştır. Aynı durumun Gülen Muharrem Pakoğlu Oraokulu’nda da yaşanacağı iddia edilmektedir. Yıkılacak olan okul binasının yerine yeni okul yapılacağı, fakat bu süreçte öğrencilerin başka okullara kayıt yaptıracak olması nedeniyle okulun imam-hatip okulu olarak açılacağı da iddia edilmektedir. Bu çerçevede;