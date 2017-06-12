ANKARA’DA PEDALLER KÖMÜR’E KARŞI ÇEVRİLDİ

Svetlana Williams

TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği ’nin çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda bisikletçi kömür ve termik santrallerin yarattığı sorunlara karşı toprağımızı, suyumuzu havamızı üzmeyin dedi.

Tarihi Ankara Garı önünde başlayan, Anıtpark ve Kuğulupark da süren etkinliğe çok sayıda TEMA Gönüllüsü yanında, Ankara’nın bir çok semtinden bisiklet toplulukları da destek verdi. PAB Ankara, Pedallayan Kadınlar, Batı Ankara, Abidosd gibi bisiklet grupları şehir merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

Kuğulupark’da çocuklar ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen boyama etkinliklerinde “Doğa ile temasta ol” vurgusu yapıldı. Burada konuşan TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat ÖZER; “ Neşe , sevinç ile kutlanması gereken Dünya Çevre Gününü ne yazık ki hüzünle kutluyoruz. Dünyamızı yasa boğan; iklimsel değişiklikler, eriyen buzdağları, kirlenen çevre, kaybedilen verimli topraklar, ormanlar, su kaynakları, kuraklık aynı anda seller ne yazık ki hafife alınıyor. Dünyamızı savunanlarla her şeyi ille de para gören anlayış arasındaki kıyasıya mücadele de ne yazık ki para ağır basıyor” dedi.

Türkiye’nin yanlış enerji politikalarının faturasını halkın kirli hava soluyarak, tarımını, suyunu kaybederek ödediğini söyleyen ÖZER; “Büyükşehirler dahil şehirlerimizin neredeyse tamamı Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesinin çok üzerinde bir kirli havaya soluyor. BM İklim toplantılarında Türkiye her yıl karbon emisyonunu en çok artıran, iklim değişikliğine karşı harekete geçmeyen ülke olarak yılın fosili ödüllerini alıyor. Önlem almak harekete geçmek yerine kömür yılı ilan ediyor, 80’e yakın termik santrali gündemimize alıyoruz” dedi.