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Ankara’da, Türkiye’nin en güvenli, modern ve hızlı toplu taşım aracı Ankaray ve Metro, her gün Başkentlinin de tercihi oluyor

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Ankara’da, Türkiye’nin en güvenli, modern ve hızlı toplu taşım aracı Ankaray ve Metro, her gün Başkentlinin de tercihi oluyor
-BAŞKENT’TE ANKARAY VE METRO’DA GÜNLÜK YOLCU SAYISI 500 BİNE ULAŞTI-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 54 İSTASYON ARASINDA METRO VE ANKARAY İLE BAŞKENTLİLERE KONFORLU VE HIZLI BİR SEYEHAT İMKANI SAĞLIYOR

Toplu taşımanın büyük yükünü EGO otobüsleri çekerken, metropollerin vazgeçilmezi raylı sistemler konusunda Başkent Ankara da adından sıkça söz ettiren kentler arasında yer almaya başladı.

 

RAYLAR ÜZERİNDE 500 BİN YOLCU

Ankaralıların sıklıkla kullanmaya başladığı Metro ve Ankaray’da yolculuk edenlerin sayısı günlük 500 bine yaklaşırken, Büyükşehir Belediyesi, her gün şehir içi toplu taşıma araçlarıyla Ankaralıları konforlu şekilde işlerine, okullarına ve gitmek istedikleri yerlere taşıyor. Raylı sistemde, 2 bin 68 personelle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri biniş ücretlerini tam için 2 lira 50 kuruş, öğrenci için 1 lira 75 kuruş olarak belirledi; 2018 yılında ulaşım ücretlerine zam yapılamayacağını açıkladı.

 

1 MİLYON 200 BİN ANKARALI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIYOR

Hem otobüsleri hem de raylı sistemi günlük 1 milyon 200 bin Başkentli kullanırken, toplu taşıma hizmetlerinde günlük ortalama 469 bin 162 kişi Metro ve Ankaray’ı tercih ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 285 vagonuyla, 54 istasyon arasında her gün raylı sistem üzerinden taşıma gerçekleştiriyor. Göreve gelmesinin ardından Ankara’da otobüs ulaşımını kesintisiz 24 saate çıkaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vagon sayısının artırılması ile 24 saat uygulamasının Metro ve Ankaray’da da hayata geçirilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Başkan Tuna’nın talimatıyla ayrıca istasyon sayısının artırılması ve mevcut güzergâhlara yenilerinin eklenmesi konusunda da çalışmalar hızlandırıldı.

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