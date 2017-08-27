Necati Yılmaz

Başbakan Binali Yıldırım’a Ankara’da su faturalarında gizli zam olup olmadığını sordum. ASKİ’nin açıkladığı su fiyatları ile Başkentliler’in ödediği su faturaları arasındaki fiyat uçurumunun nedenini sordum, “Vatandaşa en pahalı suyu kullandıran ASKİ, hangi gerekçeyle su faturalarından ilan ettiği fiyatlardan daha fazla ücret almaktadır. Ankara’da vatandaşın kullandığı su fiyatlarında ‘gizli zam’ mı söz konusudur?”

DÖRT KİŞİLİK AİLE SUYA 100 TL ÖDÜYOR

Verdiğim soru önergesinde, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ’nin, 4 kişilik bir aile için Ankara’da su fiyatları nın aylık 100 TL’ye yaklaştığını açıkladığını; buna göre, asgari ücretli bir kişinin bir ay içerisinde yaklaşık 2,5 gününü sadece ailesinin “temiz” su ihtiyacını karşılamak için çalışmak zorunda kaldığını belirttim.

“Bu çalışmaya göre, Ankara’da yalnızca 2 m³ su kullanımı için 19,36 TL, 4 m³ su için 32,91 TL, 9 m³ su kullanımı için ise 66,36 TL fiyat ödenmektedir. Bu fiyatlarla Ankara’da suyun m³ fiyatı neredeyse 10 TL’ye yaklaşmaktadır. Faturalara yansıyan bu oranın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından internet sitesinden açıklanan su fiyatlarının çok üstünde olduğu vurgulanmıştır. Üç büyük şehir arasında suya en fazla parayı Ankaralılar ödemektedir. ASKİ’nin verilerine göre, Ankara’da konutlarda kullanılan suyun m³ fiyatı 6.02 TL düzeyindedir. İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’da konutlarda kullanılan suyun metreküp fiyatı 10 metreküpe kadar 4.45 TL, 11-20 metreküp arasında 6.51 TL, 21 metreküpün üzerinde ise 9.48 TL olarak uygulanmaktadır. Üç büyükşehirden biri olan İzmir’de ise vatandaşlar 20 metreküpe kadar olan su kullanımlarında metreküp başına 4.16 TL, bunun üzerinde ise 9.28 TL ücret ödemektedir.”

“NEDEN DAHA FAZLA ÜCRET ALINIYOR?”

ASKİ’nin açıkladığı su fiyatları ile Ankaralılar’ın ödediği su faturaları arasındaki “fiyat uçurumu”nun neden kaynaklandığını sordum, “Üç büyük il içinde vatandaşa en pahalı suyu kullandıran ASKİ , hangi gerekçeyle su faturalarından ilan ettiği fiyatlardan daha fazla ücret almaktadır? Bu konuda ilgili kurumlar tarafından başlatılan bir inceleme var mıdır? Yoksa bir inceleme başlatılması düşünülmekte midir? Ankara’da vatandaşın kullandığı su fiyatlarında “gizli zam” mı söz konusudur? Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankaralılar’a Türkiye’nin en pahalı suyunu kullandırmasının gerekçesi nedir?”

ASKİ’DEN NE KADAR KAYNAK AKTARILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin temel ihtiyaç olan suyu vergilendirme aracı olarak kullandırmasının doğru olup olmadığının açıklanmasını isteyerek, şu soruları sordum:

“-ASKİ’nin bütçesinden su ve kanalizasyon hizmetleri dışında Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine 1994 yılından bu yana yıllar itibariyle ayrı ayrı gösterilmek üzere ne kadarlık kaynak aktarılmıştır? Bu kaynaklar nerelere harcanmıştır?

-Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yüksek su bedelleriyle 23 yıldır Ankaralılar’dan esirgediği yatırımı vatandaşın cebinden mi yapmak istemektedir?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasına Ankara’da yaşayan bir vatandaş olarak değerlendirmeniz nedir?

“GÖKÇEK’İN TEMİZ SU İÇİN PLANI VAR MI?”

-Ankara’nın temiz su ihtiyacı konusunda gerekli planlamayı yıllardır yapamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kızılırmak’tan getirdiği suyu şebekeye vererek, halkın sağlığıyla oynamıştır. Sağlık açısından birçok tehlike içeren ve ishal, kusma gibi vakaları artıran bu suya Ankaralılar’ı mahkum eden Gökçek’in temiz su ihtiyacı konusunda bir planı var mıdır? Yoksa görevinin gereği olarak oluşturmayı düşünmekte midir?

-ASKİ’nin 1994 ile 2017 yılları arasında Ankaralılar’dan tahsil ettiği “atık su bedeli” ne kadardır?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi , 4 kişilik bir aile için Ankara’da su fiyatlarının aylık 100 TL’ye yaklaştığını açıklamıştır. Buna göre, asgari ücretli bir kişinin bir ay içerisinde yaklaşık 2,5 günü sadece ailesinin “temiz” su ihtiyacını karşılamak için çalışmak zorunda kaldığı belirtilmiştir.

Bu çalışmaya göre, Ankara’da yalnızca 2 m³ su kullanımı için 19,36 TL, 4 m³ su için 32,91 TL, 9 m³ su kullanımı için ise 66,36 TL fiyat ödenmektedir. Bu fiyatlarla Ankara’da suyun m³ fiyatı neredeyse 10 TL’ye yaklaşmaktadır. Faturalara yansıyan bu oranın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından internet sitesinden açıklanan su fiyatlarının çok üstünde olduğu vurgulanmıştır.

Üç büyük şehir arasında suya en fazla parayı Ankaralılar ödemektedir. ASKİ’nin verilerine göre, Ankara’da konutlarda kullanılan suyun m³ fiyatı 6.02 TL düzeyindedir. İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’da konutlarda kullanılan suyun metreküp fiyatı 10 metreküpe kadar 4.45 TL, 11-20 metreküp arasında 6.51 TL, 21 metreküpün üzerinde ise 9.48 TL olarak uygulanmaktadır. Üç büyükşehirden biri olan İzmir’de ise vatandaşlar 20 metreküpe kadar olan su kullanımlarında metreküp başına 4.16 TL, bunun üzerinde ise 9.28 TL ücret ödemektedir. Bu çerçevede;

1.​ Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ ’nin açıkladığı su fiyatları ile Ankaralılar’ın ödediği su faturaları arasındaki “fiyat uçurumu” neden kaynaklanmaktadır?

2.​ Üç büyük il içinde vatandaşa en pahalı suyu kullandıran ASKİ, hangi gerekçeyle su faturalarından ilan ettiği fiyatlardan daha fazla ücret almaktadır? Bu konuda ilgili kurumlar tarafından başlatılan bir inceleme var mıdır? Yoksa bir inceleme başlatılması düşünülmekte midir?

3.​ Ankara’da vatandaşın kullandığı su fiyatlarında “gizli zam” mı söz konusudur?

4.​ Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin Ankaralılar’a Türkiye’nin en pahalı suyunu kullandırmasının gerekçesi nedir?

5.​ Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin temel ihtiyaç olan suyu vergilendirme aracı olarak kullandırması doğru mudur?

6.​ ASKİ ’nin bütçesinden su ve kanalizasyon hizmetleri dışında Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine 1994 yılından bu yana yıllar itibariyle ayrı ayrı gösterilmek üzere ne kadarlık kaynak aktarılmıştır? Bu kaynaklar nerelere harcanmıştır?

7.​ Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yüksek su bedelleriyle 23 yıldır Ankaralılar’dan esirgediği yatırımı vatandaşın cebinden mi yapmak istemektedir?

8.​ Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin bu uygulamasına Ankara’da yaşayan bir vatandaş olarak değerlendirmeniz nedir?

9.​ ASKİ’nin 1994 ile 2017 yılları arasında Ankaralılar’dan tahsil ettiği “atık su bedeli” ne kadardır?

10.​ Ankara’nın temiz su ihtiyacı konusunda gerekli planlamayı yıllardır yapamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kızılırmak’tan getirdiği suyu şebekeye vererek, halkın sağlığıyla oynamıştır. Sağlık açısından birçok tehlike içeren ve ishal, kusma gibi vakaları artıran bu suya Ankaralılar’ı mahkum eden Gökçek’in temiz su ihtiyacı konusunda bir planı var mıdır? Yoksa görevinin gereği olarak oluşturmayı düşünmekte midir?