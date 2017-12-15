ANKARA’DA YAŞAYAN RUS KADINLAR, RUSYA MUTFAĞININ YAŞ PASTA VE KURABİYE ÜRÜNLERİNİ HALKIN İLGİSİNE SUNACAK

Svetlana Williams

Rus Kültür Derneği nin katkıları ile yapılacak etkinlikte, Ankara’da yaşayan tatlı ürünleri ustası Rus kadınlar , kendi mutfaklarında ürettikleri yaş pasta ve kurabiye çeşitlerini, 16 Aralık Cumartesi günü saat 11:00-16:00 arasında, Çankaya’da ANSERA AVM ’de halkın damak zevkine sunacak.

Ankara hafta sonu oldukça tatlı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Rusya mutfağının popüler tatlı ürünleri olan Medovik, Trubiçki ve Araşki gibi tatlı türlerinin yanı sıra, börekler, özel salatalar, Ankaralıların ilgisine sunulacak.

Rus Kültür Derneği nin liderliğinde gerçekleşecek olan organizasyonda, Ankara’da yaşayan ve Rus mutfağının tatlı çeşitlerini özel sipariş ile yapan tatlı ustası ve aşçı kadınlar, hünerlerini, kuracakları stantlarda sergileyecek.

ANKARA’DA YAŞAYAN RUSÇA KONUŞAN KADINLAR ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELECEK

Türkiye’de son yıllarda hızla artan Rusça konuşan kadınlar ile yapılan evlilikler sonrasında, Ankara’da 30 bin‘in üzerinde yabancı evlilikler olduğunu tahmin ediliyor. Bu evliliklerin oranı, her geçen yıl artarken, Rusça konuşan ülkelerde yaşayıp, yeni bir hayat veya evlilik için Ankara’ya yerleşen kadınlar, kendi memleketlerinde en çok talep ettikleri ürünleri, Ankara’da tatma imkanı bulacak.

Rus Kültür Derneği katkıları ile gerçekleşen etkinlik, 16 Aralık 2017 tarihinde saat 11:00-16:00 arasında, Aziziye Mahallesi, Portakal Çiçeği Sk. No:17, 06690 Çankaya adresindeki ANSERA AVM’de gerçekleşecek.