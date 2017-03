Ankara’da yüksek katılımlı “Pakistan Günü” resepsiyonu düzenlendi

Abdul Akbar

Milli Gün kutlamalarının bir parçası olarak Ankara’da Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sohail Mahmood’un ev sahipliğini yaptığı resepsiyona çok sayıda saygıdeğer konuk katıldı. Kıdemli Türk sivil ve askeri liderler, önde gelen işadamları, medya temsilcileri, Pakistan topluluğu ve Türkiye’de bulunan diplomatlar “Pakistan Günü” resepsiyonuna katıldı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık bu gecenin baş misafiriydi. Diğer yüksek düzeydeki misafirler arasında Türk Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Ümit Dündar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Yıldız, AB İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Ali Şahin, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin, Saadet Partisi Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve Türkiye-Pakistan Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Sayın Muhammet Balta da vardı..

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık konuşmasında Pakistan’a yaptığı son ziyaret sırasında Pakistan halkının yürekten misafirperverliğine yakından tanık olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye-Pakistan birliğinin ve kardeşliğinin tarihini kalplerimizde her zaman canlı tuttuğumuzu belirtti. Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri örnek ilişkiler olarak nitelendirdi ve iki ülkenin savunma alanında çok yakın bağlara sahip olduğunu söyledi. Bakan Bey Türk halkının Türkiye Bağımsızlık Savaşı sırasında alt kıta müslümanlarının verdiği maddi ve manevi destekleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Pakistan’ın gösterdiği dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Büyükelçi Sohail Mahmood, konuşmasında Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarına vurguda bulundu ve bu ilişkilerin sıcaklığı, içtenliği ve karşılıklı güvene dayanması nedeniyle benzersiz olduğunu belirtti. Kendisi her iki ülkenin bu yürekten bağları sağlam bir ekonomik ilişkiye dönüştürmek için çalıştığını söyledi. Kendisi kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) üzerindeki pazarlıkların son aşamasına geldiği bilgisini de verdi. Büyükelçi yatırımları daha da arttırmak, savunma alanında işbirliğini geliştirmek ve kültürel işbirliğini ve insanlar arası değişimleri yoğunlaştırmak için adımlar atıldığını ekledi. Pakistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 70. yılını kutlayan 2017 yılına atıfta bulunarak, bu kilometre taşını kutlamak için önümüzdeki aylarda bir dizi olayın düzenleneceğini belirtti. Bütün bu çabalara verdikleri çok değerli destekler için Türkiye’nin kardeş halkına ve hükümetine teşekkür etti.

Misafirlere Pakistan’dan davet edilen baş aşçılar tarafından hazırlanmış olan Pakistan yemekleri verildi. Milli Gün resepsiyonuyla birlikte bir “Pakistan Yemek Festivali” de ayrıca başlamıştır. Yemek festivali 26 Mart 2017’ye kadar devam edecektir.

Eski parlamenter Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu’nun özel koleksiyonuna ait bir pul sergisi bir yan olay olarak düzenlendi. Pakistan ve Türkiye tarafından çeşitli olaylar üzerine çıkarılan tarihi pullar, Bölgesel Kalkınma İşbirliği (RCD) aktifken çıkarılmış olan pullar ve Mustafa kemal Atatürk’ün el yazısıyla yazılmış “Nutuk” bu sergide gösterildi. “Pakistan Günü’nü” vurgulamak için bir fotoğraf sergisi de aynı anda gösterimdeydi.

Bundan ayrı olarak, Türkiye’nin geleneksel Mehter Bandosu 23 Mart’ta İslamabad’da düzenlenen Pakistan Günü Geçit Törenine katıldı. Gün içerisinde daha sonra, İstanbul Üniversitesi Urduca Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Toker Urdu dili ve edebiyatının tanıtılmasında ve Pakistan-Türkiye kültürel işbirliğine yaptığı hizmetler için Aiwan-e-Sadr’da düzenlenen resmi törende Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain’den “Sitara-e-Imtiaz” nişanını aldı.

Highly attended “Pakistan Day” reception held in Ankara

A large number of distinguished guests participated in the reception hosted by Pakistan’s Ambassador to Turkey Sohail Mahmood in Ankara on 23rd March as part of the National Day celebrations. Senior Turkish civil and military leadership, leading businessmen, media representatives, Pakistani community, and diplomats based in Turkey attended “Pakistan Day” reception.

The Minister for National Defence of Turkey, Mr. Fikri Işık, was the chief guest on the occasion. Other high-level guests included Deputy Chief of Turkish General Staff General Umit Dundar, Deputy Minister for Foreign Affairs Mr. Ahmet Yıldız, Deputy Minister for EU Affairs Mr. Ali Şahin, Deputy Minister of Economy Mr. Fatih Metin, Chairman of Saadat Party Mr. Temel Karamollaoğlu, Chairman of Grand Union Party Mr. Mustafa Destici and Head of Turkey-Pakistan Parliamentary Friendship Group Mr. Muhammet Balta.

Minister for National Defense Fikri Işık in his speech said that he witnessed closely the cordial hospitality of the people of Pakistan during his recent visit to Pakistan. He said we always keep in our hearts alive the history of Turkish-Pakistan unity and brotherhood. He termed relations between Pakistan and Turkey as exemplary and said both countries have close defence ties. The Minister said Turkish people will never forget the material and spiritual support given by the Muslims of subcontinent during the Turkish War of Independence and the solidarity shown by Pakistan during the 15 July coup attempt and afterwards, he added.

Ambassador Sohail Mahmood, in his remarks, underscored the fraternal ties between Pakistan and Turkey and noted that these relations were unique for the warmth, cordiality and mutual trust. He noted that both countries were working to transform these cordial ties into a robust economic partnership. He informed that the negotiations on a comprehensive Free Trade Agreement (FTA) were in the final stages. The Ambassador added that steps were being taken to further promote investments, increase defence collaboration, and intensify cultural cooperation and people-to-people exchanges. Referring to the year 2017, which marks the 70th Year of Pakistan-Turkey Diplomatic Relations, he stated that a series of events would be organized in the coming months to celebrate this milestone. He thanked the brotherly people and Government of Turkey for their invaluable support for all these efforts.

Guests were served Pakistani cuisine prepared by executive chefs invited especially from Pakistan. A “Pakistan Food Festival” also commenced with the National Day reception. The food festival shall continue until 26 March 2017.

A stamps exhibition from the private collection of former parliamentarian Mr. Arsan Savaş Arpacıoğlu was organized on the sidelines. Historical stamps issued by both Pakistan and Turkey on different occasions, stamps issued while Regional Cooperation for Development (RCD) was operative, and Mustafa Kemal Ataturk’s handwritten book “The Speech” were on display. A photography exhibition of Pakistan was also on display to mark the “Pakistan Day.”

Seperately, Turkey’s traditional Mehter Band participated in the Pakistan Day Parade on 23rd March in Islamabad. Later in the day, Istanbul University’s Chairman of Urdu Department, Prof. Dr. Halil Toker, received “Sitara-e-Imtiaz” from President Mamnoon Hussain during the investiture ceremony at Aiwan-e-Sadr in recognition of his services for the promotion of Urdu language and literature and Pakistan-Turkey cultural cooperation.