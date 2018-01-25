Ankara'dan Polatlı'ya Ego otobüs seferleri en geç ocak ayı sonu başlıyor

Mahir Özel

EGO dan müjdeli haber geldi.

EGO Ankara’dan Polatlıya Büyükşehir otobüs seferlerine başlıyor. Uzun çabalar ve girişimler sonucunda hedeflediğimiz sonuca ulaştık ve Polatlımız’da artık Ankara dan; Ankara büyükşehir EGO otobüs hizmetlerinden faydalanma noktasına geldi. EGO genel müdürü sayın Balemir GÜNDOĞDU ile yaptığımız görüşme sonun da Polatlıya EGO otobüs işletmesi seferlerinin en geç ocak sonu itibari ile başlayacağını söyleyerek bu müjdeli haberin Polatlılı vatandaşlarımıza vermemize vesile oldu.

MHP grup adına verdiğimiz EGO Otobüs seferlerinin Polatlıya bir an önce başlatılması önergesine destek vererek, sorunun çözümünde katkıları bulunan AK parti grubu meclis üyeleri sayın Mustafa HAKBİLİR sayın Gazi KARAOĞLU sayın İlyas KARA ve sayın Turan Alper IRAK’a da buradan teşekkür ederim, Polatlı halkına hayırlı olsun.