Ankara'dan Polatlı'ya Ego otobüs seferleri en geç ocak ayı sonu başlıyor

EGO dan müjdeli haber geldi.
EGO Ankara’dan Polatlıya Büyükşehir otobüs seferlerine başlıyor. Uzun çabalar ve girişimler sonucunda hedeflediğimiz sonuca ulaştık ve Polatlımız’da artık Ankara dan; Ankara büyükşehir EGO otobüs hizmetlerinden faydalanma noktasına geldi. EGO genel müdürü sayın Balemir GÜNDOĞDU ile yaptığımız görüşme sonun da Polatlıya EGO otobüs işletmesi seferlerinin en geç ocak sonu itibari ile başlayacağını söyleyerek bu müjdeli haberin Polatlılı vatandaşlarımıza vermemize vesile oldu.
MHP grup adına verdiğimiz EGO Otobüs seferlerinin Polatlıya bir an önce başlatılması önergesine destek vererek, sorunun çözümünde katkıları bulunan AK parti grubu meclis üyeleri sayın Mustafa HAKBİLİR sayın Gazi KARAOĞLU sayın İlyas KARA ve sayın Turan Alper IRAK’a da buradan teşekkür ederim, Polatlı halkına hayırlı olsun.
Öğrencilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, diğer çalışanlar ve tüm Polatlılıların bir an önce Büyükşehir’den beklediği bu hizmet nihayet gerçekleşmiş oldu. EGO genel müdürü sayın Balemir GÜNDOĞDU’ nun verdiği bilgiye göre UKOME (Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi) verdiğimiz önergemiz sonucu kararı en geç ocak ayı sonu uygulamaya konulacak. Karar ile otobüs ücretlerinin Kızılcahamam ilçesi ile eşitleneceği öğrencilerin 3,75 tam ücret ise 7,50 tl civarında olacağı ifade olunmuştur. Hareket noktaları ve hareket saatleri daha sonra geniş şekilde açıklanacaktır.
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