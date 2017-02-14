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Ankaragücü asla yalnız bırakılmayacak

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Fatih Çetinkaya

nkara’nın asırlık spor kulübü Ankaragücü’ne destek ziyaretinde bulunduk. Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve il yöneticileri Beştepe’deki Ankaragücü Tesisleri’ni ziyaret ettik. MHP Heyeti, tesislere gelişinde Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından karşılandı.  

Ankaragücü’nün Gümüşhane deplasmanında yaşadığı sıkıntıların son olması dileğinde bulunduk.  

“Yaşanan bu haksızlıkların son bulmasını temenni ediyoruz. Karşılaşma sonrasında Ankaragücü taraftarlarının futbolcularına sahip çıkarak büyük katılımla onları karşılaması bir uyanışın ifadesidir. Bu sessiz çığlık daha da büyüyecek ve şanlı Ankaragücü’müz yeniden özlediği günlerine kavuşacaktır.

Ne yazık ki Ankara da Ankaragücü de sahipsiz. Sahip çıkan yok. Yaşanmasını istemediğimiz son olaylar bir hayra vesile olmasını diliyorum. Ankara uyanacak ve Ankaragücü’ne sahip çıkacaktır.”

Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticilerin Ankaragücü’ne sahip çıktıklarını, taraftarların da bu konuda yöneticilere yardımcı olmalarını görmekten mutlu olduklarını söyledik. Tüm Ankaralıların daha büyük destekle Ankaragücü’nü başarıdan başarıya koşturmalarının zamanının da geldiğini kaydettik.

MECLİS GÜNDEMİNE GETİRECEK

Ziyarette hazır bulunan MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal da, Ankaragücü’nün yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıyacağını ifade etti. 

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