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Ankaragücü bir çınar gibi yeniden yeşerdi

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Fatih Çetinkaya

Türkiye 2.Ligi Kırmızı Grupta sezonu şampiyonlukla tamamlayan Ankaragücü’nün bir çınar gibi yeniden yeşerişini görmenin mutluluğunu tüm Başkentlilerle beraber yaşadık.

Türk futbolunun asırlık kulüplerinden biri olan Sarı Lacivertli ekibin sahiplenildiğinde neleri başaracağını herkese gösterdiğini, adeta kendi küllerinden yeniden doğdu.

YÖNETİME VE TARAFTARLARA ÖVGÜ

“Bu başarıda büyük emekleri olan başta Kulüp Başkanı sayın Mehmet Yiğiner, yöneticiler ile teknik kadro ve futbolcu kardeşlerimiz canı gönülden kutluyorum. Bu futbol sezonunda muhteşem bir tablo çizen, karda soğukta takımını hiç yalnız bırakmayan Ankaragücü taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa giden yolda tribünlerde taraftar bulamayan spor kulüplerimizin Ankaralı futbolseverleri gıptayla izlediklerinin farkındayız” 

ankaragucu-bir-cinar-gibi-yeniden-yeserdi.jpgFutbolu sevmenin bir ruh gerektirdiğini, zorlamalarla taraftar oluşturulamayacağını görenlerin Ankaragücü taraftarlarındaki coşkuyu görmeleri çağrısında bulunduk.

“Ankaragücümüz alın terinin karşılığını almış birçok kimseye ders vere vere şampiyon olmuştur. İnşallah önümüzdeki sezonda şampiyonluğu kucaklar ve hasret kaldığı Süper Lig ile yeniden kucaklaşır. Bu hedefin gerçekleşmesi adına Milliyetçi Hareket camiası olarak Ankaragücümüze sahip çıkılmasını Ankara’mızı yöneten ve bu kentten gelir sağlayan herkesten bekliyoruz.”

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