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Ankaragücü Kulüp Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Soydaş'tan Başkan Gökçek'e teşekkür

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Ankaragücü Kulüp Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Soydaş'tan Başkan Gökçek'e teşekkür
BAŞKAN GÖKÇEK, KENDİSİNİN ANKARAGÜCÜ'NE YAPTIĞIYARDIMLARA İLİŞKİN TWEET ATAN ANKARAGÜCÜ BAŞKANVEKİLİ ERCAN SOYDAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisinin Ankaragücü'ne yaptığı yardımlara ilişkin "Beklentimiz, Kulüb'ün tamamen düzlüğe çıkabilmesi için tüm ilçe belediyelerimizin, Melih Bey'in 4.5 yılda verdiği desteğin %10'unu vermeleri" tweet'ini atan Kulüp Başkan Vekili Ercan Soydaş'a  teşekkür etti.

Kulüp Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Soydaş, Twitter hesabından, şu tweet'leri paylaştı:

"-Keçiören, Yenimahalle ve Mamak belediyeleri, bu ay meclislerinden destek için karar aldılar.Teşekkür ederiz.

-Bu katkıyı, diğer ilçelerden de bekliyoruz. Beklentimiz, Kulüb'ün tamamen düzlüğe çıkabilmesi için diğer belediyelerin de katkıda bulunmaları veya bütçelerine göre tüm ilçe belediyelerimizin (25), toplamda Melih Bey'in 4.5 yılda verdiği desteğin %10'unu vermeleri. Bu da 7 milyon lira eder. Sorun çözülür.

-Gönül isterdi ki bu tür yardım taleplerine hiç ihtiyaç duyulmasın, ancak tablo bu. Dışarıdan destek, yönetim ve taraftar katkısıyla bu iş olur."

Başkan Gökçek de Soydaş'ın bu tweet'lerini, kendi hesabından,"Ankaragücü yöneticisi Ercan Soydaş'ın tweet'leri... İnsan, hakkı teslim eden bir yönetici görünce mutlu oluyor. Teşekkürler Ercan Soydaş" sözleriyle paylaştı.

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