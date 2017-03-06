Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Ankaragücü’nün emin adımlarla 2. Ligde şampiyonluğa gidişinin Ankaralı futbolseverlerde büyük heyecana yol açtığını görmekten mutluyuz, “Ankaragücü’ne ve Ankara’mıza yeni stat yakışır”

Süper Lig takımlarının bulamadığı seyirci desteğine Ankaragücü’nün sahip olduğuna dikkat çekiyorum “Başkent futbolu geçmişteki eski heyecanlı günlerin müjdesini veriyor. 35’in üzerinde yeni stat yapmakla övünen yetkililer, artık Ankara’ya da şaşı bakmaktan vazgeçmelidir. 107 yıllık bir futbol efsanesi olan Ankaragücü’nün varlığı kabul edilmeli; Başkentimize vaat edilen yeni stat sözde kalmamalıdır. Bu futbolseverler, yeni stadın biran önce yapımına başlanmasını bekliyor”

ANKARAGÜCÜ SEVGİSİ BAMBAŞKA

“Türk futbolunun büyük takımları dahil tüm kentlerimizde futbol seyircisi sayısında azalma olduğu bir gerçek. Birçok futbol kulübü, boş tribünler önünde mücadele etmek durumunda. Bazı takımların ise, taşıma seyircilerle heyecan yaşatmadığını da görüyoruz.

Ancak 2. Ligde mücadele etmesine rağmen Ankaragücü’müzün maçlarına gösterilen ilgi ise çok iyi durumda. Sarıyer karşısında Sarı Lacivertli ekibimiz şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken, artık ömrünü dolduran tarihi 19 Mayıs Stadı’nın yorgun tribünleri her Ankaragücü maçında tıklım tıklım doluyor. Ancak stadın seyirci kapasitesi, fiziki nedenlerle düşürüldü. 20 bine yakın taraftarın izlediği son karşılaşmada binlerce taraftarın da stat dışında kaldığını gördük. Ankaralı futbolseverler bu sahipsizliği hak etmiyor. Başkentli hemşehrilerimizin ve taraftarların Ankaragücü’müze sahip çıkması hepimizi sevindiriyor. Ankaragücü’ne sevgi seli karşısında yetkililerin, Sarı-Laciertli kulübe yeterli maddi imkanları da mutlaka sağlaması gerekiyor. Ankaragücü sevdası dalga dalga yayılırken Türk sporunun yöneticileri uyanmalı ve Ankara’nın hak ettiği yeni stadın yapımını acilen başlatmalıdırlar.”