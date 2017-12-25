BAŞKENT TOPLU TAŞIM KARTI “ANKARAKART”IN, BANLİYÖ TRENLERİNDE DE KULLANILABİLMESİNE İMKAN TANIYACAK OLAN PROTOKOL, TCDD TAŞIMACILIK GENEL MÜDÜRÜ KURT VE EGO GENEL MÜDÜRÜ GÜNDOĞDU TARAFINDAN İMZALANDI..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın katıldığı törenle, Başkent toplu taşım kartı “Ankarakart”ın banliyö hatlarında da kullanılabilmesine imkan tanıyacak olan protokol imzalandı.

EGO Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Mart ayında hizmete girmesi planlanan Başkentray’da, Ankarakart’ın da kullanılabilmesi sağlanacak.

Göreve geldiği günden bu yana özellikle Başkentlilerin taleplerini dikkate alan çalışmalara imza atan Başkan Tuna’dan, bir ulaşım hamlesi daha geldi. 24 saat kesintisiz ve indirimli ulaşımdan Ankarakart’ta bakiye aktarımına kadar pek çok konuda müjdeli haberlerle Başkentlileri sevindiren Başkan Tuna, şimdi de “Başkent’te tek kartla tüm ulaşım” hamlesiyle ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir kararı onayladı.

ANKARAKART’IN BANLİYÖ HATLARINA ENTEGRASYONU SAĞLANACAK

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda düzenlenen protokol imza törenine; Başkan Tuna ile TCDD Genel Müdürü Apaydın’ın yanı sıra EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ve bürokratlar katıldı.

İmzaların atılması öncesi protokole ilişkin kısa bir açıklamada bulunan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, son yıllarda demiryollarına yapılan yatırımların önemli bir bölümünün Ankara'ya yapıldığını belirterek, Başkentray'da yüzde 90 ilerleme sağladıklarını söyledi. Ankaralılara metro standardında demiryolu ulaşım hizmeti vermek üzere başlatılan Başkentray projesinin sonuna gelindiğini kaydeden Apaydın, proje kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Marşandiz arasında 6 ve Marşandiz-Sincan arasında 5 hatlı yeni demiryolu inşası yapıldığını kaydetti.

Sincan-Kayaş arasında her 5 dakikada bir banliyö treni işletileceği bilgisini de veren İsa Apaydın, şehir içi trafiğine nefes aldıracak projenin günlük 500 bin yolcuya hizmet vereceğini ifade etti.

ANKARA ULAŞIMINDA TEK KART

İmza töreninde konuşan Başkan Tuna ise Başkent’teki tüm ulaşım hizmetlerinin Ankarakart’la yapılabileceği bilgisini vererek, “Banliyö hatlarında, EGO otobüslerinde, özel toplu taşım araçlarında da kullanılabilen Ankarakart’ın yakında mavi otobüslerde (özel halk otobüsleri) de kullanılabilmesi için çalışma yapıyoruz. Bunun sağlanmasının ardından Ankara’da tüm ulaşım hizmetlerini tek kartla yapabileceğiz” dedi.

Kısa süre içerisinde hizmete girecek olan Başkentray’ın Ankara şehiriçi ulaşımına büyük katkı sağlayacağını da kaydeden Başkan Tuna, “Banliyö hattının Yenikent’e kadar uzatılması sözkonusu. Eğer bu da yapılırsa, artık Yenikent’ten Kayaş’a kadar banliyö hattı hizmet verecek” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, Ankarakart’ın Başkentray’a entegrasyonunu öngören protokolü imzaladı.