ANKARALILARIN TÜKETTİĞİ EKMEĞİN 3’TE 1’İ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI’NDA ÜRETİLİYOR

-GENEL MÜDÜR ALİ İLKBAHAR:“1994 YILINDA SADECE 220 BİN EKMEK ÜRETEN FABRİKAMIZ 4 KAT BÜYÜYEREK, BUGÜN 850 BİN ADET EKMEK ÜRETİR HALE GELDİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 1994 yılında sadece 220 bin ekmek üretiminden, bugün 850 bin adet ekmek üretimi yapan, Başkentlilerin ihtiyacının üçte birini karşılayan ve Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketi sıralamasında 11. sırada yer alan dev bir şirkete dönüştü. Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, “1994’ten 2016’ya 4 kat büyüdük” dedi.

Fabrika’nın, ilk olarak 4 adet tünel bantla piyasadaki ekmek fiyatını dengelemek, sağlıklı koşullarda kaliteli, sağlıklı ve besleyici ekmekler üretmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Genel Müdür Ali İlkbahar, “Halen dünyada bugün tek çatı altında, bu miktarda ekmek üreten başka bir ekmek fabrikası yok. Bu büyüme sırasında teknolojiyi yakından takip ederek, tüm yenilikleri fabrikaya entegre ederek, sağlıklı ve besleyici ekmek üretmek için gerekli olan her şeyi düşünerek, üretim politikamızı bu doğrultuda uyguladık, uyguluyoruz” dedi.

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ"

İlkbahar, Halk Ekmek Fabrikası’nın, üniversite-sanayi işbirliğinin de güzel bir örneğini oluşturduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“1994 yılında günde 200 gramlık 220 bin ekmek üretimi yapan, sadece 3 çeşit ekmek üreten Fabrikamız 4 kat büyüyerek, bugün modern cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen özverili ve yoğun AR-GE çalışmalarıyla, çeşitli talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda; tam buğday, kepekli, cabata, çavdarlı, halk somun, tıbbi, şampiyon, arpalı ve taş değirmeni gibi ekmek çeşitleriyle birlikte 43 ayrı ürün üretir hale geldi. Günlük üretim kapasitesini ise 250 gramlık ekmeklerden yaklaşık 1 milyona çıkardı. Fabrikamız, ayrıca Türkiye’nin 2. büyük 500 şirketi arasında 11. sıraya girerek, dev bir şirket haline geldi.”

-450 BÜFE VE 8 SATIŞ YERİYLE BAŞKENT’İN HER NOKTASINDA

İlkbahar, bu süreç içinde Fabrika’nın kaliteli, sağlıklı ve ucuz ekmek üretimiyle Ankaralıların üçte birinin ekmek ihtiyacını karşılar hale geldiğini ve kentin 450 ayrı noktasındaki halk ekmek büfesi ve 8 ayrı bölgedeki satış yerlerinde ürünlerinin kısa sürede tükendiğini söyledi.

Genel Müdür Ali İlkbahar, Kocatepe, Gökkuşağı (Bahçelievler son durak), Dışkapı (2 adet), Batıkent Atlantis, Belediye önü, Çamlıdere'de satış yerleri bulunduğunu belirterek, yakında hizmete açılacak GİMAT'taki Fabrika önü satış yerinin de en büyük satış yeri olacağını söyledi.

Halk Ekmek'e ilk günden itibaren artarak devam eden yoğun ilgiyi karşılamaya yönelik olarak hem satış büfelerinin, hem de satış yerlerinin sayısının artırıldığını anlatan İlkbahar, “Kazan’dan, Elmadağ’a, Ayaş’tan, Çubuk’a, Akyurt’tan Kızılcahamam’a kadar dört bir tarafta büfe açtık. Ankara genelinde en çok büfemiz bulunan ilçemiz ise Keçiören. Bunu sırasıyla Yenimahalle ve Sincan izliyor” diye konuştu.

İlkbahar, büyüyen ve gelişen Ankara’nın her noktasındaki vatandaşın kaliteli, lezzetli, sağlıklı ve ucuz ekmeğe ulaşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Eskiden sadece satış büfeleriyle hizmet verildiğini, ancak hem ürün çeşitliliğinin artması hem de Başkentlilerin ürünlere gösterdiği ilgi nedeniyle satış yerlerinin de sayılarını artırdıklarını bildiren İlkbahar, “Satış yerlerimizle ilgili ciddi bir rağbet ve talep var” dedi.

-SEKTÖRE YÖN VERİYOR

Halk Ekmek Fabrikası’nın, gerek Ankara’da gerekse Türkiye’de örnek bir kuruluş olarak, sektördeki esnafa yol gösteren, kaliteli ekmeğin nasıl üretilmesi gerektiğini anlatan, bilimin ışığında yapılan projelerle tüketiciye en mükemmeli sunmaya çalışan köklü bir kuruluş olduğunun da altını çizen İlkbahar, Fabrika’nın piyasa fiyatlarını dengelemesinin yanı sıra kâr amacını ikinci planda tutarak, müşteri memnuniyetinin ve sağlığının ilk planda geldiğini de kaydetti.