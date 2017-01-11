ANKARA’NIN DÜNYA ÇAPINDA MARKASI ‘’TRİLYE RESTORAN’’

Kutlu Tamay

Başlık biraz iddialı gelebilir sizlere belki ama yılların tecrübesi, vizyonu ve birikimini başka türlü adlandıramazdım. Süreyya Üzmez beyin yıllarca emek verip, tabiri caiz ise tırnaklarıyla kazıyarak oluşturduğu dünya çapında bir marka ‘’TRİLYE’’…

Yarbay olmasına çok az bir süre kalmışken ordudan ayrılıp kendisini Dünya Mutfağı konusunda araştırmalar yapmaya adayan Üzmez; zaten yıllardır var olan balık merakını daha da ileriye taşıyıp Ankara’mıza bu güzide markayı kazandırdı.

Birbirinden farklı eşsiz lezzetlerin üretildiği bu restoranda tüm misafirler kendilerine yakışır şekilde ağırlanıyor. Özellikle VIP odaları çok zevklidesign edilmiş, gerçekten çok farklı ambiyansa sahip bu mekân müşterilerin kendilerini çok özel hissetmelerini sağlıyor.

Kimler kimler ziyaret etmedi ki bu seçkin mekanı….Brooklyn Belediye Başkanından, ABD Büyükelçisine, İngiltere Dışişleri Bakanından, MichelPlatini ’ye, Portekiz Cumhurbaşkanından, Romanya Dışişleri Bakanına, Ürdün Prensinden, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’e kadar birçok özel konuk da bu lezzet ve kalite gösterisine şahit oldular.

TrilyeRestoran ve dolaysıyla Süreyya Üzmez başta ülkemiz olmak üzereİngiltere’nin, İspanya’nın ve daha birçok ülkenin önemli kurum ve kuruluşlarından ödüller almış ve almaya da devam etmektedir.

Avokadolu Karides, Balık Adana, Balık Burger, Balık Köfte, Biberiye Dalında Yayın Izgara, Deniz Mahsullü Linguini- Salata- Akya Sote, Dil Balığı Dolması, Fener Carpaccio, Hamsili Kabak Çiçeği Tempura, Hardallı Fener Balığı Kavurma, İsli Ahtapot Izgara, Kekikli Kılıç Trançve Lagos Buğulama bu muhteşem lezzetlerin en önde gelenlerinden.

Sn. SüreyyyaÜZMEZ’e Ankara’mıza katmış olduğu bu müthiş değer için çok teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

Siz değerli okurlarıma ise mutlu, huzurlu, sağlıklı, barış içerisinde ağız tadı ile geçireceğiniz güzel bir yeni yıl diliyorum.

Saygılarımla..