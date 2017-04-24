ANKARA’NIN İLK PET FUARI PETZOO; ALMAN EĞİTİMCİLER VE MUHTEŞEM GÖSTERİLERLE BİR İLKE İMZA ATIYOR

Açelya Aşkın / Arkeolog

Ankara’da ilk kez düzenlenen pet fuarı Petzoo’da, Türkiye’nin ilk premium kedi ve köpek maması üreticisi Felicia; köpek eğitmeni Uğur Kurşun, Alman eğitmenler ve canlı müziklerle Ankaralılara bambaşka bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Geçen Eylül ayında İstanbul’da düzenlenen fuarda, bando takımı ve keman solosu eşliğinde yetenekli köpeklerle ilginç gösterilere imza atan Felicia; şimdi de uluslararası başarıları olan eğitmen Uğur Kurşun ve Köpeği Pepper’ın muhteşem gösterileri ve farklı müzik grupları ile Ankara’ya iddialı bir giriş yapıyor.

Pet fuarı için alışılmışın dışında bir performans ve gösteri hazırlıkları yapan Felicia Pet Food; standında, Alman Köpek Eğitim Okulu Hunde Trainer Team’in sahibi Susanne Fecker ve takım arkadaşları ile köpek eğitimi hakkında bilgiler verecek.

İstanbul Agility & Frisbee Team oyuncularıile köpekli sporlara ilişkin gösterilerin de yer alacağı standda, ziyaretçileri başka sürprizler de bekliyor olacak.

HundeTrainer Team Turkey ve Uğur Kurşun Hakkında :

1992 yılından beri kendini köpek eğitimine adamış olan Uğur Kurşun, bununla ilgili yurtdışında çeşitli eğitimler almış ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil ederek pek çok ödülle geri dönmüş ilk ve tek köpek eğitmenidir.

İstanbul Agility & Frisbee Team takımının başında köpekli sporlar eğitimleri de veren Uğur Kurşun; 2016 yılı başında HundeTrainerTeam’den eğitim almış ve üstün başarılarla geri dönerek, Alman okulun Türkiye Temsilcisi olmayı başarmıştır. HundeTrainer Team Turkey, Türkiye’de bu işin resmileşmesi, kaliteli eğitmenler yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.