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Ankara’nın kültür sanat hayatına renk katacak 28’inci Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

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Ankara’nın kültür sanat hayatına renk katacak 28’inci Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor
Yenimahalle Belediyesi’nin de desteğiyle 30 Nisan’a kadar devam edecek festivalde ön elemeyi geçen 17 film izleyici ile buluşacak.

Yenimahalle Belediyesi de Türk Sineması’nın unutulmaz filmleri arasında yer alan Vesikalı Yarim filminin özel gösterimine ev sahipliği yapacak.

Bu yıl “körleşme” temasıyla izleyiciyle bulaşacak festivalde; dünya festivallerinin en özel seçkileri, yönetmenlerin kült filmleri, kısa ve belgesel filmlerin son dönem başarılı örnekleri Kızılay Büyülü Fener, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’de seyirci ile buluşacak.

Kendi filmini Yenimahallelilerle izleyecek

Festival kapsamında düzenlenecek olan “Vesikalı Yarim Filmi Özel Gösterimi”  Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray ve İzzet Günay’ın başrolde oynadığı filmin gösterimine, unutulmaz filmlerin başkahramanı İzzet Günay da katılarak kendisinin oynadığı filmi Yenimahallelilerle birlikte izleyecek.

22 Nisan’da Nazım Hikmet’te buluşalım

Gösterim, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 22 Nisan Cumartesi saat 14.30’da gerçekleşecek.

Tüm vatandaşları özel gösterime davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sevilen oyuncularımızı Yenimahalle’de vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yenimahalle kültür ve sanat ilçesidir. Göreve geldiğim günden beri sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkıyoruz. Nostaljik bir günü yaşayacağımız bu gösterime tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

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