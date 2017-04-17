Türkiye, referandum için sandık başına gitti. Yurt genelinde geniş katılımla yapılan Cumhurbaşkanlığı halk oylamasında Sincan yine farklı bir sonuç ortaya koydu.

Ankara’nın merkez 8 metropol ilçesi arasında "Evet" oyları %65.4 ile en yüksek Sincan’da sandığa atıldı. Her seçim Ankara’nın siyasi dengeleri için önemli bir noktada olan Sincan, “Daha Güçlü Bir Türkiye” olmalı dedi.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli sistem değişikliğine imza attı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi içeren Anayasa değişikliğini yüzde elli birin üstünde bir çoğunlukla onayladı. Ankara’da da Sincan, yine farkını göstererek Büyükşehir sınırları genişlemeden önceki 8 metropol ilçeler arasında “EVET” oyunun en yüksek alındığı ilçe oldu. Sincan’da en son 1 Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %63 oy olarak birinci parti olmuştu. Yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine ilişkin halk oylamasında da Evet oranı %65.4 oldu.

Sincan; Ankara’da nüfusu 250 binin üzerindeki ilçeler arasında da “EVET” oranı en yüksek ilçe olarak adını tarihe yazdırdı. Sincan’daki Evet ve Hayır oyları arasındaki fark ise yaklaşık 100 bin.. 100 bin oy farkı rakamıyla Sincan, Ankara’nın 25 ilçesi genelinde de sayısal olarak “EVET” oy farkının en fazla olduğu ilçe oldu.

Sincan’ın her zaman daha güçlü bir Türkiye’den yana tavrını ortaya koyduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna seçim sonrası düşüncelerini aktardı. Başkan Tuna “ Sincan demokrasiye verdiği destekle her zaman Ankara’nın gözbebeği oldu. Bu seçimde de bunun yansımasını gördük. Sincan ‘Evet’ diyerek tarafını belli etti. Sincan’da 3 kişiden ikisi güçlü Türkiye’ye “Evet” dedi. Sincan Ankara’nın denge ilçesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben güzel ilçemizin güzel insanlarına bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.