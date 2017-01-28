  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 1 °C

ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU, YİNE TERTEMİZ ÇIKTI

»
ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU, YİNE TERTEMİZ ÇIKTI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON ANALİZE GÖRE DE ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU, YİNE TERTEMİZ ÇIKTI.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından rutin analizleri yapılan Ankara’nın şebeke suyu, yine tertemiz çıktı.

Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, çıkışından alınan numunelerin aralık ayı analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre; Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun; tertemiz, kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin, 1616  noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydettiler.

         

-DEĞERLER VE MİNERAL NİTELİKLERİ

Son analizlere göre İvedik Arıtma Tesisi çıkışındaki su değerleri ile bazı minerallerin nitelikleri şöyle:

 

 

PARAMETRELER

İVEDİK ARITMA ÇIKIŞI

WHO

TS 266

Sağ. Bak. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmelik Değerleri

Renk (Pt-Co Birimi)

< 5

15

20

Yok

Bulanıklık ( NTU  Birimi )

0,20

1

1

1

Koku

Yok

Yok

Yok

Yok

Tat

Normal

 

Normal

Normal

Bakiye Klor (mg/l)

0,9

5

               

Uç noktada 0,5

pH

7,3

6.5-8.5

6.5 £ pH £9.5

³6.5 ve £9.5

Elektriksel İletkenlik               (Ύ = 25oC, mS/m)  

57,9

 

250,0

250,0

Amonyum ( mg/l )

<0,06

....

0.5

0.5

Nitrit (mg/l )

<0,006

3

0.5

0.5

Nitrat  (mg/l )

0,60

50

50

50

Sodyum  (mg/l)

48,3

200

200

200

Kalsiyum   (mg/l )

40,8

....

 

 

Magnezyum (mg/l )

21,9

....

 

 

Klorür (mg/l)

       70,9

250

250

250

Sülfat ( mg/l )

110,1

250

250

250

Florür (mg/lt)

<0,04

1.5

1.5

1.5

 

 

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DÜNYA GAZETECİLER DERNEĞİ, BAŞKAN GÖKÇEK'İ, “YILIN EN İYİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI” SEÇTİ26 Ocak 2017 Perşembe 11:56
  • Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal verilerine göre; yazın en çok karpuz yıl boyu da domates tüketiliyor25 Ocak 2017 Çarşamba 10:52
  • Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (TCDD) Sıhhiye'deki Başkentray Çalışması25 Ocak 2017 Çarşamba 10:45
  • YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI, YAPILACAK BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 29 OCAK- 4 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA HİZMET VEREMEYECEK25 Ocak 2017 Çarşamba 10:42
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE KURULAN EVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLK NİKAHINI KIYDI24 Ocak 2017 Salı 11:34
  • Gençlerbirliğinin dün vefat eden efsane başkanı İlhan Cavcav için, eseri olan Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde tören düzenlendi23 Ocak 2017 Pazartesi 16:13
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yine en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçildi23 Ocak 2017 Pazartesi 14:13
  • ÇOCUK VE GENÇLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOCUK KULÜPLERİ VE GENÇLİK MERKEZLERİNDE YARIYIL TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR23 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
  • CANLI YAYINDA FIKRALAR ANLATAN BAŞKAN GÖKÇEK, PERİSCOPE’TA TAKİPÇİLERİNE HEDİYELİ SORULAR DA YÖNELTTİ22 Ocak 2017 Pazar 15:18
  • BAŞKAN GÖKÇEK VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ KUZEY ANKARA KULLİYESİ’Nİ GEZDİ22 Ocak 2017 Pazar 11:47
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim