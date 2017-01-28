BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON ANALİZE GÖRE DE ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU, YİNE TERTEMİZ ÇIKTI.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından rutin analizleri yapılan Ankara’nın şebeke suyu, yine tertemiz çıktı.

Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, çıkışından alınan numunelerin aralık ayı analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre; Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun; tertemiz, kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin, 1616 noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydettiler.

-DEĞERLER VE MİNERAL NİTELİKLERİ

Son analizlere göre İvedik Arıtma Tesisi çıkışındaki su değerleri ile bazı minerallerin nitelikleri şöyle: