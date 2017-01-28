ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU, YİNE TERTEMİZ ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından rutin analizleri yapılan Ankara’nın şebeke suyu, yine tertemiz çıktı.
Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, çıkışından alınan numunelerin aralık ayı analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre; Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun; tertemiz, kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu bir kez daha kanıtlandı.
Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin, 1616 noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydettiler.
-DEĞERLER VE MİNERAL NİTELİKLERİ
Son analizlere göre İvedik Arıtma Tesisi çıkışındaki su değerleri ile bazı minerallerin nitelikleri şöyle:
PARAMETRELER
İVEDİK ARITMA ÇIKIŞI
WHO
TS 266
Sağ. Bak. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmelik Değerleri
Renk (Pt-Co Birimi)
< 5
15
20
Yok
Bulanıklık ( NTU Birimi )
0,20
1
1
1
Koku
Yok
Yok
Yok
Yok
Tat
Normal
Normal
Normal
Bakiye Klor (mg/l)
0,9
5
Uç noktada 0,5
pH
7,3
6.5-8.5
6.5 £ pH £9.5
³6.5 ve £9.5
Elektriksel İletkenlik (Ύ = 25oC, mS/m)
57,9
250,0
250,0
Amonyum ( mg/l )
<0,06
....
0.5
0.5
Nitrit (mg/l )
<0,006
3
0.5
0.5
Nitrat (mg/l )
0,60
50
50
50
Sodyum (mg/l)
48,3
200
200
200
Kalsiyum (mg/l )
40,8
....
Magnezyum (mg/l )
21,9
....
Klorür (mg/l)
70,9
250
250
250
Sülfat ( mg/l )
110,1
250
250
250
Florür (mg/lt)
<0,04
1.5
1.5
1.5
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