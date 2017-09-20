Ankara’nın şebeke suyu, yine tertemiz çıktı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RUTİN ANALİZLERİ YAPILAN ANKARA’NIN ŞEBEKE SUYU, YİNE TERTEMİZ ÇIKTI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından rutin analizleri yapılan Ankara’nın şebeke suyu , yine tertemiz ç ıktı.

Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, çıkışından alınan numunelerin son analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre; Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun tertemiz ve kaliteli olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin, 1360 noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydettiler.

-DEĞERLER VE MİNERAL NİTELİKLERİ

Son analizlere göre İvedik Arıtma Tesisi çıkışındaki su değerleri ile bazı minerallerin nitelikleri şöyle: