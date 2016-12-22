BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN RUTİNANALİZLERİN KASIM AYI SONUÇLARI AÇIKLANDI.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan rutin analizlerin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre, Ankara’nın şebeke suyu yine tertemiz, pırıl pırıl çıktı.

Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri çıkışından alınan numunelerin analiz sonuçları belli oldu. Analiz sonuçlarına göre; Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun tertemiz, kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin, 1956 noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak, sürekli suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydettiler.

-DEĞERLER VE MİNERAL NİTELİKLERİ

Son analizlere göre; su değerleri ile bazı minerallerin nitelikleri şöyle: