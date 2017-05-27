ANNELER GÜNÜ ÇOŞKUYLA KUTLADIK

Alisa Çiçek Akyol

Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve kimsesizlere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya Anneler Gününü Kutladı.

Kaya; yılın annesi Çiğdem Bacıoğlu'na plaketini verirken duygulu anlar yaşandı.

Kalp Antalya Gazetesinin kurucusu, Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı Ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğinin yönetim kurulu başkanlığını, Ok Kuşçu Sağlık, Sosyal Yardım, Eğitim ve Kültür Vakfı (OKUSEV) ve Merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan Avrupa Elele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonunun Akdeniz Bölge Başkanlığını, merkezi Antalya’da bulunan Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonun Genel Başkan Yardımcılığını yürüten Kaya, ayrıca GÜL-KA yapım ajansı ve Ltd. Şti. Sahibi.

Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı Ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğini annesinin ismini yaşatmak için kurduğunu söyleyen daha fazla insana faydasının dokunacağı projeleri hayata geçirmeyi arzulayan. Kaya Yaşlı ve engellilerin içinde huzurla yaşayacağı, her istediğini yapacağı bir köy yapmayı çok arzuladığını sözlerine ekliyor.

"ENGELİNİZ ENGELİMİZDİR" diyerek yola çıkan UTEF; Engelliler Haftasını yoğun bir programda coşkuyla kutlarken "Törende Yılın Engelli Güzeli" Emine Nur Özpınar ve yılın annesi: Çiğdem Bacıoğlu seçildi.

Ayrıca yılın en yakışıklı ve en sempatik delikanlısı Efe Mutlu seçildi.

Tören boyunca konukların ilgi odağı olan Efe, sandalyesini aldıktan sonra daha da keyiflendi. Bir süre Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ile sohbet etti.

Efe Mutlu'nun annesi Güldane Kaya'nın, güllerle anneler gününü kutlamasından oldukça mutlu oldu. Gözyaşlarını tutamadı.

Kaya, salonda bulunan tüm annelerin gününü güllerle kutladı. Annelerle keyifli anlar yaşadılar. Etkinlikten ayrılamayan konuklar için ses sanatçısı Zeki Karahanoğlu tekrar sahne aldı. Hep birlikte şarkılar söylediler...

Bildiğiniz gibi, "Engelliler Haftası" her yılın 10-16 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyada kutlanmaktadır.

UTEF, şenlik havasında geçen etkinlikte bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıran toplam 18 adet akülü ve manuel araba hediye etti.

OKUSEV Vakfı Akdeniz Bölge Başkanı, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Akdeniz Bölge Başkanı, Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Leman Gebizli Tüm Engelli ve Yaşlılara Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya ve Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı, OKUSEV Vakfı 2. Başkanı, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkan Vekili M. Mete KAÇAR düzenledikleri Engelliler Haftasında “Engeliniz Engelimizdir” Etkinliği’ne ilgi oldukça yoğundu.

Etkinliğe anneler günü sürprizi damgasını vurdu.

Ayrıca etkinlikte Mehmet Ali Yurtışığı, Ayhan Murat ve Zeki Karahanoğlu verdikleri konserle konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Halk oyunları ekibine zaman zaman konuklar da katıldı.Halaylar çekerek, koroya eşlik eden konuklar coşkulu anlar yaşadı.