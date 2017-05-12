ANNELER ve ÇOÇUKLARI

Asiye Yılmaz

Yine özel bir günün arifesindeyiz. Abartılı kutlamalar , alınan hediyeler, annelerle çekilen fotoğraflar. Bütün bu yapılanlar normal davranışlar. Lakin bir de madalyonun diğer tarafından bakalım. Annelerini kaybetmiş çocukları, çocuklarını kaybetmiş anneleri, yada anne olamamış kadınları. Onların içinde kopan fırtınaları göremezsiniz. O kadar Canları yanarki , Etinden et koparsanız duymazlar içlerinin acısından. Kutlamalar yapılabilir , hediyeler alınabilir, gayet doğal. Yanlış olan ulu orta her ortamda paylaşılması. Kendi aramızda çok da güzel kutlayabiliriz . Bir öpücük dünyalara değer. Yada annenin Sevgiyle sarılması , kulağına sevdiğini söylemesi.bundan daha değerli hediye olamaz. Bir anne için anneler gününde bir daha asla göremeyeceği, öpüp koklayamayacağı çocuğunun mezarı başında kutlaması. Bir çocuğun da aynı şekilde annenin mezarı başında kutlaması.

Tam olarak empati kuramazsanız da, en azından birazcık düşünceli hareket edebilirsiniz.

Etrafımızda olup bitene biraz duyarlı olsak ne güzel olur. Çocuklarımıza da örnek oluruz.

Not: Her konuda ölçülü davranmayı öğrenirsek , insanlık için iyi bir geleceğe doğru yol almaya başlamışızdır.