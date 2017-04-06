Antalyalı Ressam Tuncer Ertuğrul, Ankara’daki ilk sergisini Yenimahalle’de açtı

Akrilik boya tekniğinin kullanıldığı ve soyut figüratif anlatımlarla yapılan 29 eserin yer aldığı sergi, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

İlk sergisini 15 yaşında açtı

Resim tutkusu küçük yaşlarda başlayan ve ilk kişisel sergisini henüz 15 yaşında iken açan Ertuğrul, Türkiye’nin pek çok ilinde açtığı sergilerle beğeni kazandı. Ressamın 7’nci sergisine Yenimahalle Belediyesi ev sahipliği yaptı. Sonsuz Sessizlik, Üç İstanbul, Haydarpaşa İstanbul, Benim Galatam gibi tablolarının yanı sıra Atatürk resimlerinin de yer aldığı sergi, Başkentli sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

“Resim yapmak benim için yaşam biçimi”

Ankara’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Ertuğrul, Yenimahalle Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek “Resim yapmak benim için bir yaşam biçimi. Resme olan ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Lise yıllarında katıldığım yarışmalarda dereceler aldım, ödüller kazandım. Daha sonraki yaşantım hep aynı kulvarda devam etti” dedi.

Açıldığı günden beri çok sayıda resim tutkunun gezdiği sergi, 10 Nisan’a kadar Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Ankaralı konuklarını bekleyecek.