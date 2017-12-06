AR-GE HARCAMALARI 24 MİLYARI GEÇTİ

Svetlana Williams

Türkiye’de 2016 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamasının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 24 milyar 641 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketlerin yüzde 54,2 ile en büyük paya sahip olduğu görülürken, bunu yüzde 36,3 ile yükseköğretimin takip ettiği saptandı. İlk defa kapsama alınan kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamaları na dahil edilirken, toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payının yüzde 9,5 olduğu tespit edildi.

En fazla Ar-Ge harcaması İmalat sektöründe yapıldı…