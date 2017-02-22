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Arabuluculuk uygulaması hayata geçti

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Svetlana Williams

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde binlerce dosyanın mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturulduğu belirlendi. 2013 yılında başlanan uygulamada 8 bin 648 başvurudan 8 bin 64'ünün mahkemeye gitmeden anlaşmayla sonuçlandığı saptandı. Bir başka deyişle arabuluculuk için başvuranların yüzde 93’ünün sorunlarını çözerek mahkemeye gitmekten vazgeçtiği tespit edildi.

Yaklaşık 10 binden fazla arabulucunun bulunduğu ülkemizde başvuruların en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri ve Mersin illerinden yapıldığı tespit edildi. Arabuluculuk uygulaması için gelen başvuruların yüzde 87 ile en çok işçi işveren uyuşmazlıkları hakkında olduğu görüldü. Bunun yanı sıra nafaka, tapu iptali, kira alacağı ve miras taksimi gibi konularda da vatandaşların arabulucuları tercih ettiği  belirlendi.

Konuyla ilgili Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yapmış olduğu haber araştırmasına göre, medyaya yılbaşından bu yana arabuluculuk uygulaması hakkında 3 bin 401 haber yansıdığı tespit edildi. 

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