ARDA TURAN VE ADAMLIK!

Ergün Aydoğan

İyi futbolcu olmak için değil, iyi adam olmak için uğraştım! Aileme ve adamlığıma laf söyletmem! Futbolumla değil adamlığımla anılmak isterim! Pişman mıyım, değilim. O haberleri yapanları görürsem aynı tepkiyi verir miyim bilmiyorum ama aynı siniri ve aynı tepkiyi göstereceğim (Arda diğer gazetecilere saldırmaya hazır, gazeteciler kendini korusun).

Bu sözler kendisini eleştirdi, hakkımda yazı yazdın dediği deneyimli, tecrübeli gazeteci Bilal Meşe’yi Makedonya maçı sonrası uçakta üzerine saldırdığı; kendisi, ailesi ve sülalesine ağza alınmayacak küfürler ederek saldıran Arda Turan’a ait.

Bir yıl önce milli takımda prim olayı yaşandı. Arda Turan dahil bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Arda Turan lobisi ayağa kalktı, cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; tekrar milli takıma çağrıldı. Ama Arda unutmamış; kafasında kurgulamış, plan yapmış. Yani taammüden, gazeteci Bilal Meşe’ye sözlü ve fiili saldırıyı planlı şekilde gerçekleştirdi.

Adamlık dersi vermek isteyen, ailesine laf söyletmek istemeyen ama Bilal Meşe’nin ailesine küfür etme hakkını kendinde gören; Arda Turan…

Bayrampaşa’dan, GS’ de top toplayıcılıktan büyük futbolculuğa, GS kaptanlığına, milli takıma ve dünya futbol devi Barcelona’ya… İyi iş… Büyük başarı…

İyi iş yapmak, başarılı olmak; adam olmaya yeter mi? yetmiyor.

Şimdi arkasında kendisini savunacak birilerini bulacaktır. Hakaret ettiği, saldırdığı, suçladığı basın ve medyada birileri peşinden koşacaktır.

Federasyon başkanlığını hedefine alan, bağımsızlığın sembolü İzmir Marşına siyasi marş, 16 Nisan referandum öncesi; ben ‘Evet’ diyorum, sende ‘Evet’ diyor musun; Arda, diyerek siyasete yelken açan Rıdvan Dilmen gilleri bulacaktır. Bulada bilir.

Bravo; düzenin çarkına çomak soktu, egemenlere (Federasyon başkanı; Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü; Fatih Terim) boyun eğmedi…

Küfür ve hakaret haksızdır, suçtur, büyük ayıptır ve skandaldır, ancak isyan haklıdır. Aramıza hoş geldin Arda, Katalonya dağlarında çiçekler açar (Nihat Genç) diyenler olacaktır.

Sebebi nedeni ne olursa olsun, haklı bile olsa sporcu ahlakını, erdemini bir kenara bırakarak, küfürlü, yumruklu saldırıyı yapana kahraman diyen; Rıdvan Dilmen…

Ortak görüş Arda Turan’ın esas hedefinin Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ve Futbol Drektörü Fatih Terim’in olduğu, bir yıl önce yaşanan prim olayını unutmadığı. Bilal Meşe üzerinden onlara küfür ettiği…

Hani Arda egemenlere boyun eğmeyen adamdı! Dönen çarka çomak sokan adamdı!

Lafa gelince; milli takım, milli ruh, vatan, bayrak… Ama iş prime gelince; üzerinden bir yıl geçse de unutulmuyor, saldırı sebebi oluyor.

Bu yaşanan elim olay ilk mi, değil. Bundan sonra yaşanır mı? Bu ego manyağı futbolcular baş tacı yapılmaya, kahramanlık payesi verilmeye, yaptıkları sportif dışı eylemleri haklı gösterilmeye devam edildiği sürece; yaşanır.

Yüce Atatürk ‘’ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’’ derken… dünya futbol devi Barcelona’ya gidebilirsin ama iyi-ahlaklı sporcu-insan olabilir misin?

Futbol sadece futbol değildir. Futbol içinde büyük oyunlar bitmez!

Bugüne kadar dile getirdiği yanlışları görmeyen TFF yöneticisi Yaşar Aşcıoğlu; yanlışlar var diyerek istifa etmiş! Tesadüf olabilir mi? Neden tamda bu olay yaşanmışken; istifa…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr