Argan için Fas'a gitme, Türkiye'de sadece tüm ürünleri ile Ankara'da var...

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Türkiye'de sadece Ankara'da Argan ve yüzlerce çeşidini bulunduran bir magaza var. Sahibi Faslı bir bayan (Fadoua hanım). Ankara haberleri yaparken onu tanıtmazsak olmazdı. Argan ve ürünlerini almak için Fas'a sipariş yapmaya gerek yok çünkü kargo ücreti ilavesi sizi üzebilir. O yüzden Karum-AVM giriş kat 89 numarada faliyet gösteren "Argan Dünyası"'nı ziyret etmelisiniz. Telefonla Argan konusunda bir şeyler sormak isterseniz 0312.427.10.36-0532.247.14.47 bu numaralardan ulaşabilirsiniz.... Bu çerçevede biraz Arganı tanıtalım...

Argan ağacı, Fas’ın güneybatı bölgesinde yetişen bir ağaçtır. Bu bölgedeki insanlar çok eski tarihlerden beri bu ağacın tohumlarından elde edilen yağı çıkarmakta ve gerek yemeklerde gerekse de yüz ve saç bakımı için kullanmaktadırlar.

Aragan yağının faydalarına geçmeden önce daha önce görmediğimiz ve bilmediğimiz Argan ağacı hakkında bilgi vermeden geçemeyeceğim.

Argan Ağacı (Latince: Argonia Spinosa): Sadece Fas’ın güney-batı kısmında yetişen bu ağacın boyu 10 m. kadardır. Çevresi de 15 metreyi bulmaktadır. 150 – 200 yıllık ömürleri vardır.Yaprakları zeytini andırmaktadır. Bu yüzden Türkçe adı Fas zeytin ağacı olarak da bilinmektedir. Çiçekleri sarı ve yeşil renkte olup ufaktırr. Argan yağı elde edilen meyvesi ise ceviz, badem gibi sert kabukludur. Bu meyvenin içerisinden de yumuşak meyve çıkmaktadır. Mayıs ayında meyveler olgunlaşır. Haziran ve Temmuz aylarında ağaçtan düşmeye başlarlar. Ağaç oldukça büyük ( parmak uzunluğunda) dikenlere sahiptir. Bu yüzden meyvelerinin toplanması oldukça zordur. Ayrıca ağacın yetiştiği topraklar yarı kurak olduğu için bitki suyu bulmak için köküyle toprağın derinliklerine kadar uzanmaktadır. Böylece o bölgede erozyonu de önlemektedir. Argan ağacının nesli tükenmekte olduğu için 1998 yılında Fas Argan bölgesi UNESCO Biyosfer Rezervleri Programı’na dahil edilmiştir. Böylece Argan ağaçları koruma altına alınmıştır.

Argan Yağı Nasıl Elde Edilir? : Yöre halkı tarafından ağacının altından toplanan yemişler tek tek taşla kırılıp içinde bulunan yumuşak çekirdeği çıkartılıyor. Ardından çekirdekler kavruluyor (kozmetikte kullanılan yağ için kavurma işlemi yapılmaz) ve el değirmeninde kadınlar döndürmek suretiyle öğütüyorlar. Öğütülen çekirdek içlerinden kahverengi bir hamur elde edilir. Bu hamura sürekli su katılarak yoğrulur. Yoğurma işlemi devam ettikçe argan yağı hamurun üzerine çıkmaya başlar. Bu işlemlerin hepsi Fas’lı kadınlar tarafından yapılmaktadır. Bunun için kadın kooparatifleri bile kurulmuş durumda. Bunların hepsinin yapılması 2 günlük zorlu bir çalışmanın sonucunda elde ediliyor.

100kg olgunlaşmış meyve kuruduğunda 60kg olur.

60kg kuru meyveden 30kg çekirdek çıkartılır.

30kg çekirdeğin 3kg bölümü bademdir.

Bu da geleneksel yöntemle üretilmiş 1,8 litre Argan Yağı elde edilmektedir.

Yağ oranı içermektedir. Bunlara ek olarak Argan yağı yüksek oranda E vitamini ( zeytinyağının 3 katı içermektedir), cilt altı yağı ve Steroller gibi çeşitli bileşikler içermektedir. Ayrıca yüksek oranda Antioksidan özelliği de taşımaktadır. Bu yağ yöre halkı tarafından hem yemeklik yağ olarak hem de güzellik için kullanılmaktadır. Yağın ısıtılmadan yenmesi gerektiği için daha çok salatalarda yada kahvaltıda ekmekle tüketmektedirler. Argan yağı kırmızımsı bir renge sahiptir. Kıvamı ise saf zeytin yağından daha koyu bir haldedir. Tadının odunsu olduğu söylenmektedir.

Argan Yağının Faydaları

Argan Yağının Cilt İçin Faydaları:

1- Kırışıklıkları azaltarak cildinizin sıklaşmasını sağlar.

2- Sivilce tedavisinde oldukça iyidir,

3- Cildinizin yumuşamasına yardımcı olur.

4-Güneş(UHV zararlı ışınları), sigara, stres, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildinizi canlandırır.

5- Ciltteki tahriş ve iltihaplanmayı azaltabilir.

6- Göz altı kırışıklıklarında etkilidir.

7- Hamilelik çatlaklarının için faydalıdır.

8- Hem kuru hem de yağlı ciltler için kullanıma uygundur.

Argan Yağının Saç İçin Faydaları:

1- Yıpranmış ve donuklaşmış saçlarda parlaklık sağlar.

2- Saç kırıklarının oluşmasını önler.

3- Saçları besler.

Argan Yağının Tırnak İçin Faydaları:

1- Kırılgan tırnak yapısını güçlendirir.

Argan Yağı Nasıl Kullanılır

Yüz İçin Kullanımı :

Argan yağının daha fazla etki göstermesi için yüzünüze sürmeden önce temizlemeniz şarttır. Temizlemiş olduğunuz yüzünüze sadece birkaç damla uygulamak yeterli olacaktır. Argan Yağı gün içinde ya da gece yatmadan önce yüze uygulanabilir. Parmağınızın ucuna birkaç damla Argan Yağı damlatın ve parmaklarınızı birbirine sürterek yağın biraz ısınmasını sağlayın. Parmaklarınızla tüm yüz bölgenize nazikçe masaj yaparak Argan Yağını yüzünüze uygulayın. Yağ çabucak cildinize nüfuz edecek ve cildinizin canlandığını göreceksiniz.

Saç İçin Kullanımı:

Saçınızın kafa teninizin ıslanacağı kadar Argan Yağı uygulayın. Kafa derinize yavaş hareketlerle masaj yapın. Saçınızı ılık bir havluyla örtün ve 30 dakika boyunca böyle bekleyin.Daha sonra saçınızı yıkayın.

Tırnaklar İçin Kullanımı :

Limonu sıkın ve çıkan suyuna eşit miktarda olacak kadar Argan Yağı koyarak bir karışım elde edin. bu karışımın içinde 15 dakika boyunca parmak uçlarınızı bekletin. Tırnaklarınızın sağlıklı bir biçimde kalması için haftada 1 kere bu karışımı 15 dakika boyunca uygulamanız yeterli olacaktır.

Vücut için Kullanımı:

Argan Yağı masaj içinde son derece uygun bir üründür. Tercihen Duştan sonra temiz vücuda avuç içinde ısıtılarak uygulanması et etkili sonuçları verir. Vücut tarafından kolayca emilmektedir ve diğer yağlarda olduğu gibi yapışkan bir formda değildir, bu nedenle masaj sonrası tekrar duş alınması gerekmemektedir.