Arı Yetiştiriciliği Sertifikası bulunan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilecek

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’TE TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , Ankara balı üretiminin arttırılması amacıyla “Arı Yetiştiriciliği Sertifikası” sahibi vatandaşlara Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda yüzde 25 katkı payı ve yüzde 75 hibeyle boş arı kovanı, arı keki ve arıcılık malzemesi desteği sağlayacak.

BAŞKAN TUNA’DAN TALİMAT

Ankara’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için üreticilere imkanlar ölçüsünde gerekli her türlü desteğin verileceğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, özellikle çevre ilçelerde arıcılığın korunacağını ve üretici sayısının artırılacağını söyledi.

Sık sık ilçe ziyaretleri yapan Başkan Tuna, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda destek çalışmalarının çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması talimatını da verdi. Arıcılık konusunda bu yıl Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden desteklerine ilave yeni destek projeleri devreye sokulacak.