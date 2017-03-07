İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Son dönemde yaşanan arı ölümlerini meclise taşıdık, “Arıcıların feryadına kulak verin”

Adana ve bölgesindeki arı ölümleriyle ilgi üreticilerin şikayetlerini dinleyerek bunları meclise taşıyıp, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunduk. Yanlış tarım uygulamaları ve zirai ilaç kullanımı sonucu son dönemde artan toplu arı ölümlerinin üreticileri zor durumda bıraktığını kaydettik, bakanlığın bu konuda önlem alıp almadığını sorduk.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle yönelttiği soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

İbrahim ÖZDİŞ

Adana Milletvekili

Yanlış tarım uygulamaları ve tehlikeli zirai ilaç kullanımı neticesinde Adana’nın çeşitli ilçelerinde özellikle son 3-4 yıldır sık sık arı ölümleri meydana gelmektedir. Arıcılık yaparak geçimini sağlayan kişilerin büyük mağduriyetine neden olan bu olay sonucu, üreticiler sermayelerini kaybedip, para kazanamayıp, geçimlerini sağlayamaz, borçlarını ödeyemez olmuşlardır. Bu çerçevede;

1-Türkiye genelinde arıcılık yapan kaç kişi bulunmaktadır? Toplam kovan sayısı nedir? Adana ili için bu istatistikler nelerdir?

2-Geçtiğimiz 5 yıl hesaba katıldığında arı ölümleri hakkında hangi bölgelerde toplam kaç şikâyette bulunulmuştur? Bu şikâyetler nasıl neticelendirilmiştir?

3-Adana ili için bu hususta şimdiye kadar kaç şikâyette bulunulmuştur? Bu şikâyetlerin akıbeti nedir?

4-Arı ölümleri ile kovanların civarında bulunan tarla ve bahçelerde kullanılan zirai ilaçlar arasındaki ilişki Bakanlığınız tarafından incelenmiş midir?

5-Bakanlığınız tarafından Çukurova Üniversitesi ile beraber arı ölümleri ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

6-Çeşitli ülkelerin kamuoyunda ve dünyaca ünlü bazı üniversitelerin araştırmaları sonucunda ColonyCollapseDisorder (CCD) diye adlandırılan, arı ölümleri ile ilgili fenomen hakkında herhangi bir bilginiz var mıdır? Adana’da yaşanan arı ölümleri CCD ile bağlantılı olabilir mi?

7-İlaç firmalarının bu konuda önlem alınmasını engellemeye çalıştığı, kulis yaptığı iddiaları doğru mudur?

8-Bu hususta çiftçileri bilgilendirici herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?