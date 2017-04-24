Metin Gündoğdu

Türkiye yılda ürettiği yaklaşık 105 bin ton balla Dünyanın en çok bal üreten 2. ülkesi konumunda. Türkiye’yi üst sıralara taşıyan şehir Ordu ise yıllık üretimi ile 100 ülkeyi geride bıraktı. “Balın standardını Ordu belirliyor.”

A’dan Z’ye Tesisler

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dünya bal üretiminde Çin'in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye’nin en çok bal üreten ili. Türkiye’deki tek olan Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün önemine dikkat çektik “Ordu fındık için olduğu kadar arıcılık için de önemli bir şehir. Türkiye’de arıcılığın kalbi Ordu’dur. Kovan sayısı ve bal üretimi noktasında üst sıralardayız. Sadece üretimin çokluğu ile değil, balın kalitesi ile de Ordu adından söz ettiriyor. Ordunun el değmemiş tabiatı, temiz havası ve doğal çeşitliliği balın kalitesini kat be kat arttırıyor. Enstitümüz bünyesinde "Arım Balım Peteğim" projesiyle kurulan tesisler ve laboratuvar sayesinde bal ve bal ürünleri analiz edilerek, “güvenilir” etiketiyle işaretlenecek.KOBİ’ler ve diğer arıcılarımız bu tesislerde ürünlerini, analiz edebilecek, ürünlerin paketlenmesi, belgelendirilmesi ve sınıflandırılması hususundaki işlemlerini tamamlayabilecekler. Enstitümüz pazarlama ve tanıtım ayağında da hemşehrilerimize destekte bulunacak. Kar amacı gütmeden hizmet verecek olan tesisler ve laboratuvar Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’deki arıcılarımıza önemli oranda katkı sağlayacak.”

ABD’ye Bal İhraç Ediyoruz

Ordu’daki üretimle birlikte, Türkiye’deki bal ihracatının 5 yıl içinde 5 kat arttığını belirttik “5 yılda yaklaşık 18 bin ton bal ihracat eden Türkiye, bu balların yarısını Amerika gönderdi. Arıcılık faaliyetlerindeki gelişmeler Türkiye’nin ve Ordu’nun ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. 10 Milyon EURO gibi bir bütçeye sahip olan "Arım Balım Peteğim" projesi arıcılık sektörünün rekabet gücünü büyük ölçüde arttırmıştır. Binlerce arıcımıza eğitim verildi, ürünlerin kalitesi arttı, uygulamadaki aksaklıklar düzeltildi, markalaşma ve pazarlama konuları üzerinde duruldu. Bugün yerli markalarımız dünyaya bal satıyor. İnanıyorum ki Ordu’nun balı dünyanın en kaliteli balıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arıcılarımıza desteğimiz tam olacak. Ordu fındıktan sonra balı ile de dünyada isim yapacak.”