Aroma’dan Bursaspor’a vitamin desteği

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Türk futboluna yeni yetenekler armağan eden Bursaspor altyapısı, Aroma’yla bir adım önde… Aroma’nın %100 katkısız meyve sularıyla vitamin desteği verdiği Bursaspor altyapısı yeşil sahada fırtına gibi esiyor.

Aroma, yeşil-beyazlı genç oyuncuların yanında

Türk futboluna birbirinden önemli yetenekleri hediye geden Bursaspor altyapısı, Aroma’yla güçleniyor. Bursa topraklarında doğan Aroma, yeşil-beyazlı kulübün altyapısına %100 meyve sularıyla vitamin takviyesinde bulunuyor. Bursaspor’un gelecek vadeden yıldız adayları Aroma’yla hem susuzluğunu gideriyor hem de vitamin takviyesiyle rakiplerinden daha çok koşup, mücadele edebiliyor.

Aroma’yla güçlenip formayı giydiler

Bursaspor’da bu sezonun ilk yarısında Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş gibi altyapıdan yetişen genç yetenekler forma şansı bulmuştu. Ligin ikinci yarısında da Aroma’yla güçlenen altyapının yıldızları Süper Lig’de forma giymek için mücadelesini sürdürecek.

%100 kadrosu çok geniş

Türkiye’yi %100 meyve suyu ile tanıştıran ilk markalardan biri olan Aroma, bu gruptaki geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. Aroma; portakal, üzüm, elma, domates, kayısı-elma, nar-elma, vişne-elma,şeftali-elma ve karışık meyve sularının bulunduğu %100 kadrosuna yeni bir takviye yaptı. Türkiye’de ilk defa %100 mango-elma suyu, Aroma farkıyla tüketicilerinin beğenisine sundu.

Aroma Hakkında: AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 1968’de Bursa’nın Gürsu ilçesinde 75.000 m2 arazi üzerine kurulmuştur. 1991 yılından bu yana Duruk Grubu yönetimindedir. Yılda 125.000 ton meyve miktarı ile ülkenin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biridir. Meyve suyu, doğal kaynak suyu ve gazlı içecekler üreten Aroma’nın Entegre Tesisinde yarı mamul(meyve konsantresi ve püresi) ve mamul üretimi mevcuttur. Aroma, %100 meyve suyu ile nektarlarını Aroma ve Meyöz, meyveli içeceklerini Aroma Tropical ve Aroma Active Gün Boyu, gazlı içeceklerini Aroma, doğal mineralli gazlı içeceklerini ve limonatayı Aroma ve doğal kaynak sularını Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markalarıyla piyasaya sunmaktadır. Aroma’nın, otuzdan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) üyesidir.