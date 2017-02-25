İrem Subaşı / İllüzyonist

Çayyolu bölgesinde yaklaşık sekiz yıldır etik anlayıştan taviz vermeden kaliteli sağlık hizmeti sunan ARTE Tıp Merkezi, ARTE Cerrahi Hastanesi olarak 25 Şubat 2017 tarihinde açılıyor.

İki bloktan oluşan hastane bulunduğu konum itibari ile Çayyolu’ndan İncek’e, Yaşamkent'ten Bilkent bölgesine kadar nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgeye hitap ediyor. Tam donanımlı ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, doğumhanesi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile 75 yataklı bu butik hastanede dünya standartlarında sağlık hizmeti uygun maliyetlerle sunuluyor.

Ankara’nın butik bir anlayışla uygun maliyetleri birleştiren en prestijli hastanesi olmaya aday şehir hastanesi ARTE Cerrahi Hastanesi, yirmi uzmanlık dalında kaliteli sağlık hizmetini etik bir anlayışla sunmanın heyecanını yaşıyor. ARTE Cerrahi Hastanesi’nin kurucusu Can GÜRLER, hastanenin açılışı hakkında: “Hastanemiz temel olarak sadece Çayyolu, İncek ve Bilkent bölgelerine değil, tüm Ankara’ya hatta tüm Türkiye’ye ve yabancı hastalara hizmet sunma amacıyla yola çıkmıştır. Bu yüzden altyapısı, donanımı, hizmet kalite anlayışı ve yönetim yapısı buna uygun olarak titizlikle planlanmış bir hastanedir.” dedi.

GÜRLER; bölgenin çok ciddi bir nüfus potansiyeline sahip olduğunu, buradaki vatandaşların kaliteli sağlık hizmeti almak için başka semtlere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. “Ankara’nın en popüler yerleşim merkezi Çayyolu’nda yer alan hastanenin devreye alınması ile hem bu bölgede yaşayan sakinlerin nitelikli sağlık hizmetine uygun maliyetler ile ulaşması sağlanmış olacak hem de Ankara ili genelinden ve il dışından geleceklerin ileri düzeydeki tüm cerrahi ihtiyaçları karşılanmış olacaktır." dedi.

ARTE Cerrahi Hastanesi’nin tecrübeli Genel Müdürü Oğuz ENGİZ ise, ARTE Cerrahi Hastanesi’ni benzer özel hastanelerden ayırt edecek en önemli özelliğin butik hizmet anlayışının ulaşılabilir maliyetlerle sunulması olacağına dikkat çekiyor. ENGİZ ayrıca ARTE Cerrahi Hastanesi'nde kalp, diyabet, yüksek tansiyon, KOAH, spastik kolon ve obezite gibi kronik hastalıkların takip ve tedavisinde de özel bir ekibin hizmet vereceğine dikkat çekiyor. ENGİZ: “Oluşturulacak bu ekip programa kaydolmuş olan hastaların 7/24 takibinden sorumlu olacak ve hastalar ile doktorlar arasında bir köprü oluşturacaklar." dedi.

Dahiliye, pediatri, kardiyoloji, dermatoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi, üroloji, genel cerrahi, göz, ağız ve diş sağlığı, kulak-burun-boğaz, branşlarının yanı sıra normal doğum ve sezaryen doğumlarının yapılabileceği ARTE Cerrahi Hastanesi’nde 15 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi de bulunuyor. Hastanede genel yoğun bakım ve koroner yoğun bakım ünitelerine ek olarak tam donanımlı bir radyoloji ünitesi ve tıbbi laboratuvar altyapısı da bulunuyor.

ENGİZ son olarak, ARTE Cerrahi Hastanesi ultra modern iç mimarisi ve konforlu kullanım alanlarına karşılık uygun maliyetlerde hastalarına hizmet sunma anlayışı hakkında ise şunları belirtti: “ARTE Cerrahi Hastanesi, başta SGK olmak üzere birçok kamu kuruluşu, TBMM, sandık, vakıf, oda ve birliklerle anlaşması olan tüm özel sağlık sigortaları ile anlaşmalı, tüm tamamlayıcı sağlık sigortalarının geçerli olduğu geniş bir anlaşmalı kurum ve kuruluş ağına sahiptir. Dolayısıyla hastalarımızın en doğru teşhis ve tedaviyi alabilecekleri, ödedikleri ücretin karşılığını aldıkları ve de zor zamanlarında onları anlayan, 7/24 onların yanı başında olan bir sağlık kuruluşu olacağız.